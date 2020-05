Vogelvoederplaatsen voor zorginstellingen

Utrecht - Met steun van Vogelbescherming Nederland heeft Vivara het initiatief genomen om honderd verpleeghuizen, verzorgingshuizen en hospices in Nederland gratis te voorzien van een mooie vogelvoederplaats. Maar liefst vijfhonderd instellingen meldden zich de afgelopen tijd aan voor de actie. In de provincie Utrecht zijn zeven verzorgingshuizen geselecteerd, waaronder Woonzorgcentrum De Wartburg in Utrecht.

Directeur Jan Thomassen van Vivara: “Mensen kijken in deze tijd van sociale distantie meer om zich heen. De natuur, ook in de eigen achtertuin, valt meer op en geeft plezier en ontspanning. We wilden iets terugdoen voor de maatschappij, zo is het idee ontstaan om verpleeg- en verzorgingshuizen een hart onder de riem te steken."