Geschiedenis weer toegankelijk

Utrecht - Het is een bijzondere tijd, waarbij de wereld de afgelopen tijd op tal van vlakken is stilgevallen. DOMunder heeft net als musea, podia en attracties haar deuren tijdelijk moeten sluiten voor publiek. Vanaf 2 juni kan DOMunder voorzichtig en stap voor stap de 2000 jaar geschiedenis van Utrecht weer toegankelijk maken voor iedereen.

Ook de 75 vrijwilligers die normaliter de bezoekers ontvangen en meenemen op een ondergrondse ontdekkingstocht, zitten thuis. "Zij hopen bezoekers snel weer op een veilige en plezierige manier te mogen ontvangen onder het Domplein." Ondertussen is het een grote uitdaging voor DOMunder om weer open te gaan in de '1,5 meter-samenleving', oftewel 'DOMunder 1.5', aldus de organisatie. "Naast de kleine ondergrondse ruimtes, is er ook financiële opgave. De kosten van de bouw en realisatie en de (vaste) lasten die daarbij horen, worden ‘normaal’ betaald uit de ticketverkoop en sponsoring. DOMunder is qua inkomsten voor 90 procent afhankelijk van de ticketverkoop om deze lasten te betalen. Door de sluiting, en straks beperkte openstelling, zijn deze inkomsten helemaal weggevallen en dat zorgt voor een grote financiële uitdaging." Wie mee wil bouwen aan de historische attractie van Utrecht kan doneren voor een (digitale) tegenprestatie, zoals een Zoom-tour DOMunder met vrijwilliger Rob of een DOMunder VR-bril. Informatie: domunder.nl.