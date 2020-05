Supersnel datanetwerk voor regionale tramlijn

Utrecht - Wat snel internet is voor de computer, dat is het nieuwe glasvezelnet voor de regionale tramlijn. Haarscherpe camerabeelden voor de veiligheid op de halte. Een stabiele dataverbinding voor de financiële transacties met het inchecken voor de reis en actuele reisinformatie op de halte schermen. Voor dat alles zorgt het nieuwe datanetwerk.

De basis van het datanetwerk is glasvezel dat net als echt glas wordt geblazen. BAM Infra Rail B.V. voert deze bijzondere werkzaamheden momenteel uit langs de trambaan in Utrecht, Nieuwegein-Zuid en IJsselstein. Een slordige 20 kilometer aan glasvezelkabel gaat zo de grond in. De planning is erop gericht dit werk af te ronden voordat vanaf 30 mei 2020 de trambaan wordt vernieuwd in Utrecht, Nieuwegein-Zuid en IJsselstein. Het datanetwerk voor de regionale tramlijn krijgt daarmee een stevige kwaliteitsimpuls.

De glasvezelkabels zorgen voor een supersnelle dataverbinding. "We kunnen daarmee de veiligheidsbeelden op de haltes vanuit de verkeersleiding tot op het kleinste detail bestuderen. Niet alleen de beveiligingscamera’s maar ook poorten van nood ingangen bij de trambaan worden zo op afstand snel bediend, evenals de onderstations die zorgen voor de stroomvoorziening van het tramsysteem. Het systeem bewaakt ook de slagboominstallaties die belangrijk zijn", aldus een woordvoerder van het trambedrijf.