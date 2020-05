Grondige aanpak voor historisch wervengebied

Utrecht - Om het Utrechtse wervengebied voor de toekomst te kunnen behouden komt er een grondige, nieuwe aanpak. Naast het herstel van de muren bij de werven, wordt ook gekeken naar herstel van werfkelders en wegkelders. Het plan ligt nu ter besluitvorming bij de gemeenteraad.

Een nieuwe aanpak is nodig, omdat in de afgelopen jaren bij het project wal- en kluismuren te weinig is gekeken naar de samenhang van de bouwkundige staat van werven en kelders, de aanwezigheid van bomen en het effect van zwaar verkeer op kelders in het gebied, aldus de gemeente. Dit bleek uit ook uit eerder onderzoek van de Antea Group in opdracht van de gemeente. Dit bureau trok de conclusie dat er een brede strategie voor het gehele project wal- en kluismuren ontbrak. Om te komen tot de nieuwe, samenhangende aanpak richt de gemeente zich in de eerste fase vooral op onderzoek naar alles wat van invloed is op de veiligheid, het behoud van erfgoed en de functionaliteit van de grachten en werven in de binnenstad.

De onderzoeken moeten inzicht geven in de technische staat van de kelders en de wal- en kluismuren. Ook moet duidelijk worden hoe het zit met de eigendomsverhoudingen in het wervengebied. De eerste werkgroepen met bewoners zijn gevormd. Medio 2021 zal de nieuwe aanpak gereed zijn. De gemeenteraad besluit op korte termijn over dit plan en de financiering.