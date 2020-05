Steun lokale ondernemer door 'voedselpakketten' te kopen

Utrecht - Utrechters ondersteunen hun lokale ondernemers tijdens de corona crisis massaal met het kopen van meer dan 4500 Locals Utrecht-voedselpakketten. De initiatiefnemers van Locals Utrecht zijn blij met de grote steun van de Utrechtse bevolking maar geven aan dat de nood bij lokale ondernemers door het verlengen van de maatregelen nog steeds hoog is.

Het sluiten van de horeca, het afgelasten van evenementen en festivals en de waarschijnlijke 1,5 meter samenleving zullen er voor zorgen dat Utrechtse ondernemers het nog minimaal een half jaar tot jaar zwaar zullen hebben. Om bij te dragen aan het voortbestaan van lokaal ondernemerschap willen de initiatiefnemers daarom de verkoop en het succes van de Locals Utrecht-pakketten de komende maanden doorzetten.

De Locals Utrecht-pakketten bestaan uit producten van meer dan 40 lokale producenten en ondernemers uit de provincie Utrecht. De anders voornamelijk op horeca gerichte producenten hebben door de verkoop van hun producten via het pakket een direct verkoopkanaal naar de consument. De pakketten worden verkocht via het initiatief Locals Utrecht. Dit initiatief werd een paar dagen na het sluiten van de horeca begin maart gestart om Utrechtse producenten te ondersteunen. "Kleine producenten en lokale makers zijn een onmisbaar onderdeel van een mooie stad en een gezonde, lokale economie", aldus een van de initiatiefnemers. Ze zijn daarom blij met het succes van Locals Utrecht en de steun van vele Utrechters. Ze hopen de komende maanden met hulp van alle Utrechters op dezelfde voet door te kunnen gaan.

Fruitslager Emile Corre (25) van Roze Bunker siropen en varkenshouder Josse Haarhuis (23) van Buitengewone Varkens kwamen met elkaar in contact via Lianne de Bie (27), directeur van het Slow Food Youth Network Nederland. Corre en Haarhuis zagen hun verkopen drastisch kelderen en geïnspireerd door het vergelijkbare Support Your Locals initiatief in Amsterdam bedachten zij samen met de Bie de Locals Utrecht pakketten. Dezelfde dag sloot ook de vierde initiatiefnemer Mart de Bruijn (21) zich aan die zich als sociaal ondernemer al geruime tijd inzet voor het behoud van kleine Utrechtse winkeliers.

Achtenveertig uur na het eerste contact waren de eerste vijftig pakketten bezorgd. Elke week rouleert de inhoud van het boodschappenpakket om zoveel mogelijk Utrechtse ondernemers te ondersteunen. De inhoud van deze Roulette Pakketten bestaat uit groente, fruit, zuivel, brood, dranken, vllees, zoetwaren en meer.