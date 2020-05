Kathedrale Koor Utrecht herrijst uit as

Door Bert Nijenhuis

Utrecht - Met het aanstaande pensioen van dirigent Gerard Beemster en de aangekondigde bezuinigingen door het parochiebestuur, was het voortbestaan van het Kathedrale Koor Utrecht (KKU) lang onzeker. Nadat er achter de schermen hard is gewerkt aan een doorstart, gloort er weer hoop aan de horizon. Veel dilemma’s waarvoor het KKU wordt gesteld, zijn volgens voorzitter Magdaleen Ridder terug te voeren op het teruglopende kerkbezoek.

“Ook het besluit van de parochie om minder uren beschikbaar te stellen voor de nieuwe dirigent is een gevolg daarvan. Vier en een half uur in plaats van twaalf uur per week is niet genoeg om het niveau op peil te houden.” Tot dusver hebben bezuinigingen nog geen negatief effect gehad, zo benadrukt Ridder. “Het afgelopen jubileumjaar was een hoogtepunt. Het jubileumconcert werd goed bezocht en met optredens buiten de kathedraal hebben we ons breder gepresenteerd.”

Toch is het koorbestuur halverwege 2019 een inventarisatieronde gestart om een goede toekomst te kunnen garanderen. “Hieruit bleek dat het KKU een dusdanige meerwaarde heeft voor het kerkelijke en algemeen muzikaal-culturele leven, dat opheffing ondenkbaar is. Verder werd geconcludeerd dat er voldoende steun te verwerven is om onze rijke traditie te kunnen voortzetten. Met het parochiebestuur zoeken we doorlopend naar organisatorische en financiële oplossingen. Met een nieuwe dirigent op zzp-basis ontzorgen we de parochie en krijgen wij zelf de regie over de doorontwikkeling van het koor.”

Het koorbestuur heeft een financieel scenario uitgewerkt, waarin jaarlijks voor tenminste 18.000 euro aan extra middelen gevonden moeten worden. “Dat bedrag is nodig om de nieuwe dirigent wekelijks hetzelfde aantal uren te kunnen laten werken als Gerard Beemster”, verklaart Ridder, die positief gestemd is over de doorstart. “Vanuit de actie voor periodieke giften staat de teller na een paar weken al op bijna 8.000 euro. Daarnaast is de verwachting dat er een aanzienlijke bijdrage volgt vanuit een kerkelijk fonds. In alle gevallen gaat het om een ondersteuning van vijf jaar. Dat geeft ons tijd en gelegenheid om de mogelijkheden van het KKU muzikaal en organisatorisch uit te bouwen.”

Over de aanwas van nieuwe koorleden maakt de KKU-voorzitter zich vooralsnog geen zorgen. “Elk jaar is er een nieuwe instroom vanuit de Kathedrale Koorschool. Ook zijn er veel heren bijgekomen. Er wordt hard gerepeteerd en we hebben ruime mogelijkheden om op te treden. We zitten in een positieve spiraal.”

Al heeft de coronacrisis die voor onbepaalde tijd doorbroken. “Voor het eerst in de geschiedenis konden de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de paaswake en Eerste Paasdag niet doorgaan. In plaats daarvan hebben we afspeellijsten gemaakt, om de KKU-achterban zo toch van prachtige liturgische muziek te voorzien.”