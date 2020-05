1.700 cliënten van Lister blij met bloemen

Utrecht - 1.700 cliënten van Lister zijn afgelopen week verblijd met een bosje tulpen. Begeleiders van Lister gingen bij al hun cliënten langs.

Voor veel mensen met (psychische) kwetsbaarheid is de huidige coronacrisis een tijd waarin ze weinig mensen persoonlijk zien of spreken. Contact verliep vaak via de telefoon of met beeldbellen. "Maar dat is niet voor iedereen toereikend." Inmiddels starten verschillende activiteiten weer op.