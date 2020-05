Bijdrage voor project 'Jongeren voor Ouderen'

Serve the City Utrecht zet zich met 'Jongeren voor Ouderen #Coronahulp' in voor kwetsbare Utrechters. Foto: PR (Foto: )

Utrecht - Serve the City Utrecht krijgt een bijdrage van 4.500 euro van het Oranje Fonds voor het project ‘Jongeren voor Ouderen #Coronahulp’.

Serve the City Utrecht, een jongeren vrijwilligersorganisatie, besloot in maart om in actie te komen door jongeren te verbinden aan ouderen tijdens deze coronacrisis. Na het starten van de campagne stroomden de aanmeldingen van nieuwe jonge vrijwilligers binnen en inmiddels staat de teller op 250 jongeren. Deze jongeren schrijven kaartjes aan ouderen, bieden een luisterend oor via de telefoon of doen een boodschapje voor Utrechters die zelf de deur niet uit kunnen. Ook worden er ludieke acties georganiseerd, zoals het bellenblazen voor bewoners van een verpleeghuis.

Hanna Vonk, coördinator van Serve the City Utrecht: "Als Serve the City Utrecht geloven we dat het heel belangrijk is om er als stadgenoten voor elkaar te zijn. Onze missie is dat het normaal wordt dat jongeren omzien naar kwetsbare Utrechters. Juist tijdens deze coronacrisis kunnen jongeren daarin een mooie rol spelen, omdat ze veel tijd over hebben om zich in te zetten en er voldoende mogelijkheden zijn om van betekenis te zijn voor een ander”. Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Meer informatie: www.stcutrecht.nl.