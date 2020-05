Queridon taal & horeca wint Utrechtse Diversiteitsprijs

Utrecht - Stichting ‘Queridon taal & horeca’ is de winnaar van de Utrechtse Diversiteitsprijs 2020. Wethouder Linda Voortman reikte de prijs afgelopen week telefonisch uit. Queridon geeft nieuwe Utrechters een start op de arbeidsmarkt.

Queridon is een stichting die inburgeren combineert met werkervaringsplekken, stages en excursies. Denk aan werken in het pop-up restaurant van het Tweetakt-festival, een stage bij the Colour Kitchen of een heerlijke wereldse lunch maken en uitserveren voor buurtbewoners. Nu deze activiteiten even niet door kunnen gaan, gaat Queridon gewoon door. Ze blijven hun cursisten zo goed mogelijk helpen door les te geven op afstand.

“We zijn half maart meteen begonnen met online taallessen,” vertelt directeur Barbara Klomp, “het was even wennen, maar het gaat nu hartstikke goed. Binnen een week gaven we alle lessen online, ook de praktijklessen. Ik zie prachtige foto’s voorbijkomen in de app-groepen waarin cursisten hun huiswerk inleveren. Het zijn echt de mooiste gerechten die ze maken!” Klomp benadrukt ook hoe belangrijk het juist voor nieuwe Nederlanders is om in deze tijd goed contact te hebben. “De meeste deelnemers hebben nog maar een klein netwerk hier, ze zien en spreken nu heel weinig mensen, terwijl juist in deze tijd die behoefte zo groot is.”

Plannen zijn al klaar om, zodra het mag, de cursisten direct weer mee te laten draaien in de Utrechtse horeca.

Queridon vindt het heel belangrijk om taal en werk meteen te combineren. “Als je geen doel hebt om iets met de taal te doen werkt het niet. Het is het best om meteen met Nederlanders aan de slag te gaan zodat je de taal kunt toepassen in een echte werksituatie,” benoemt Klomp de kracht van hun werkwijze.

Volgens de jury van de Diversiteitsprijs is Queridon hét voorbeeld van een initiatief dat zorgt voor meer verdraagzaamheid, respect en begrip in Utrecht. “Taal is een essentiële en verbindende schakel: optimaliseer je taal, dan optimaliseer je contact en verbinding. Gericht op zelfstandigheid, werk, stages en daarmee actieve deelname aan de samenleving”, aldus de jury.

Normaal wordt de Diversiteitsprijs uitgereikt op het podium van het Bevrijdingsfestival, dat dit jaar helaas is afgelast door de coronamaatregelen. Wethouder Linda Voortman reikte de prijs daarom telefonisch uit. “We willen graag dat iedereen in Utrecht zich thuis en welkom voelt. Queridon zorgt er op een unieke manier voor dat nieuwe Utrechters hun plek in deze stad vinden”, aldus Voortman.