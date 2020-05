Tas voor Thuis voor ouderen

Utrecht - Utrechtse organisaties slaan de handen ineen voor oudere inwoners met een klein sociaal netwerk en die weinig digitale mogelijkheden hebben. Beter Thuis/Buurtteamorganisatie Sociaal, DOCK Utrecht en SportUtrecht overhandigden onlangs de eerste Tas voor Thuis voor senioren. Deze tas zit vol met recreatieve, activerende en educatieve spullen. Hulp online is snel gevonden, maar voor veel ouderen is het van belang dat er offline ook iets te beleven valt.

In navolging van het succes van de Tas voor Thuis voor gezinnen zijn de initiatiefnemers uit Noordoost en Vleuten-De Meern gestart met een variant voor senioren. In de Tas voor Thuis voor gezinnen zaten allerlei materialen die onder meer de creatieve ontwikkeling van kinderen stimuleren.

Nu is er dus ook een tas voor ouderen. "We zijn onder de indruk van de bereidheid van alle partners die hebben meegewerkt aan de Tas voor Thuis voor senioren."

"We hebben bijdragen ontvangen van FC Utrecht, Utrecht Natuurlijk, Utrechts Landschap, Vogelbescherming, Broese boekverkopers, Museum Catharijneconvent, ZIMIHC theater, Het Nationaal Ouderenfonds, AxionContinu, Thuisgekookt, Wijkbureau Vleuten-DeMeern, Hersenstichting & Uzelf, hebben meegedaan om dit tasje te maken. Met als resultaat een mooie mix van informatie: sport, cultuur en natuur. Dingen om te lezen, te leren en te doen."

In de tas zit duidelijke informatie over het vinden van praktische hulp. Sommige ouderen zijn niet digitaal vaardig en dan is het lastig om hulp te vinden. Bijvoorbeeld voor het doen voor boodschappen of een gezellig gesprek via de telefoon. Hoe voorkom je isolement als je geen bezoek mag krijgen? "De Tas voor Thuis geeft informatie en tovert hopelijk ook een glimlach op het gezicht", aldus de organisaties.

Aanvragen voor de tas kunnen worden gedaan door professionals van onder andere bovengenoemde organisaties. 250 tassen worden geheel gratis beschikbaar gesteld.