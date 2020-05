Vuelta-wielershirt vindt gretig aftrek

Door Roberto Cancian

Utrecht - Zes jaar terug toen Martin Minjon op de Oudegracht een bakfiets zag met langspeelplaten die op de zijkanten waren vastgeschroefd, was hij verkocht. “Daar moest ik een foto van hebben", zegt Minjon die zowel fotograaf als muziekliefhebber is. Het was de start van een verzameling fietsposters, gevolgd door het fiets T-shirt. Begin van dit jaar zag ook, een door Martin zelf ontworpen, Utrecht 2020 Vuelta Cycling shirt ‘Made by Shimano’ het levenslicht. "In de eerste week werden daar al honderd exemplaren van verkocht." Het niet doorgaan van de start van de Vuelta in Utrecht leek roet in het eten te gooien.

“Ik dacht dat ik met alle shirts zou blijven zitten", geeft Martin Minjon aan. De verkoop van de Shimano-shirts is echter behoorlijk toegenomen sinds het coronavirus de start van de Vuelta verhinderde. "In een paar dagen tijd werden er meer dan 40 stuks verkocht, ook de Vuelta T-shirts zijn populair. In de twee souvenirwinkels in Utrecht zijn ze heel blij met de aandacht die het shirt kreeg. Ondanks dat de Vuelta niet doorgaat is het Utrechtse Vuelta-shirt nog steeds hot."

Het prachtige weer, waardoor de mensen weer gaan fietsen, helpt daar zeker bij mee. "Actueler kan het haast niet. De mensen willen wel eens wat anders lezen dan Corona." Het wielershirt van Martin Minjon is inmiddels een collectors item geworden. "Het shirt verkocht al heel erg goed, maar nu lijkt het er op dat de echte fietsliefhebbers en verzamelaars van wielershirts toch nog heel graag zo’n uniek shirt willen hebben."

Een eigenaar van een fietsenwinkel had met hem te doen. "Hoe moet dat nou met jouw shirtjes Martin, nu de Vuelta niet doorgaat?", zei hij. Breng maar een stapeltje shirts hier, dan zal ik je helpen met de verkoop. Binnen de kortste keren waren er vijftien verkocht en bij de souvenirwinkel in de Zadelstraat ging het zo hard dat de eigenaar mij zondagmorgen nog belde met de vraag wat shirts te brengen. Dan stap je direct op de fiets", lacht hij. De glimlach is terug waar hij half maart bang was om met honderden wielershirts te blijven zitten. De wielershirts die Martin Minjon zelf bekostigde en nu als een heus collectors item gretig aftrek vinden. "Onlangs vroeg een man uit Miami om vier wielershirts. De reacties zijn zo leuk, dat pakken ze me nooit meer af."

Dat Tour de France-winnaar Jan Jansen destijds tijdens de driedaagse expositie van het Wielerpassie Festival in Rosmalen zijn wielerposter als de mooiste uit koos, is van grote waarde voor Minjon. Net als dat Shimano direct aan de slag ging met zijn voorstel betreffende het wielershirt. Martin Minjon schoof bij het ontwerpen van het shirt net zo lang met het logo totdat het achterwiel van de fiets precies onder De Dom paste. "De Dom heb ik zelf getekend, met de fiets er bij heb je twee items die dit shirt uniek maken. Houd je van Utrecht en fietsen, dan is dit toch super. Wat begon als leuke hobby is bijna een dagtaak geworden." Zie ook: www.be.net/dutchbikeposter.