Utrecht - Eindelijk, eindelijk, eindelijk! De kinderen hoeven niet alleen meer binnen te zitten, maar kunnen hun energie weer kwijt. Sinds vorige week kunnen ze op allerlei plekken weer lekker sporten. En sinds maandag zijn de basisscholen weer open! Een logistieke operatie van jewelste.

De langste 'vakantie' ooit is dus voorbij. Kinderen kunnen hun vriendjes en vriendinnetjes uit de klas weer ontmoeten, de juf weer zien lachen, weer naar de meester luisteren. Heerlijk, na al die uren thuis naar een scherm turen of hulp van ouders krijgen die er zelf geen snars van begrijpen...

Die ouders hebben natuurlijk een geweldige prestatie geleverd tijdens al die thuiswerkdagen. Veel scholen laten hun dankbaarheid merken door een bosje bloemen, een doos chocolade of een lieve kaart te sturen. Ouders krijgen vooralsnog wel de keuze om verder te gaan met digitaal onderwijs. Voor wie zich zorgen maakt over coronabesmetting op school is de leerplicht in eerste instantie niet van toepassing. Dat geldt minder voor leraren: wie in de risicogroep valt, blijft uiteraard thuis, met mensen die het niet zitten vanwege de veiligheid wordt gesproken.

Looproutes

Verder hebben scholen een hele berg speciale coronamaatregelen genomen. Er zijn landelijke (RIVM) richtlijnen, maar binnen die kaders kan het per school verschillen of er looproutes moeten worden gelegd, of ouders op het schoolplein mogen komen (meestal niet) en hoe de anderhalve meter afstand gewaarborgd kan worden. Want dat is het belangrijkste; kinderen mogen wel bij elkaar in de buurt komen, maar niet bij meester, juf of andere volwassenen.

Bij Montessori-basisschool de Meander konden kinderen maandag niet wachten om weer hun school binnen te gaan. Eindelijk weer de juf of meester zien en natuurlijk hun vriendjes en vriendinnetjes!

Stuur je foto's op

Hoe vinden jouw kinderen het om eindelijk weer naar school te mogen? Zijn ze blij en opgelucht? Doet de school nog iets bijzonders om hun leerlingen weer te ontvangen?

En hoe vinden de ouders het eigenlijk? Stadsblad Utrecht plaatst volgende week foto’s van kinderen in de krant en op de website om te laten zien hóe enthousiast iedereen precies is dat de basisscholen weer open zijn! Stuur je leukste back-to-school foto’s op naar:

