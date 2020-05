Openbare expositie A0 op vijftien plekken

exposities

Geen evenementen? Geen posters? Lege plakplekken? Dat betekent een expositie in de buitenlucht. De openbare expositie A0 komt overwaaien van Amersfoort naar Utrecht en is te zien op vijftien plekken.

Utrecht - Cultureel Ondernemers Diederik la Verge en Marijn Bosch hebben samen met Per Expressie de expo A0 opgezet in Amersfoort. Deze openbare expositie was een daverend succes. Zij kwamen in contact met kunstenares Mies Raadgever en hebben dit project door middel van een succesvolle crowdfunding bij Voordekunst ook kunnen opzetten in Utrecht.

Waar beperkingen zich voordoen, komen ook kansen te voorschijn. Zo zijn alle evenementen afgelast de aankomende periode door de uitbraak van het COVID-19 virus. Daarmee zullen ook de vrije plakplaatsen voor een lange tijd niet worden overgeplakt. Dit is de kans om die plaatsen niet voor promotie van evenementen maar voor promotie van kunstenaars te gebruiken.

Het idee is dat de kunstenaars binnen twee dagen een nieuw werk maken op een A0 formaat, om zo ook de kunstenaars uit te dagen om iets nieuws te maken. “Samen met een aantal culturele instellingen en broedplaatsen hebben we een wervingsbericht verspreid op sociale media en dat liep al snel storm”, aldus Marijn Bosch een van de initiatiefnemers. “We hadden binnen een paar uur een whatsapp groep van vijftien kunstenaars die bezig waren en na twee dagen wel 78 aanmeldingen.”

Het doel is om kunstenaars een handje te helpen tijdens de coronacrisis door middel van promotie van hun werk en te inspireren om ‘samen’ te werken. Er zijn vijftien kunstwerken gekozen door drie curators buiten Utrecht.

De expositie kun je bezichtigen op de plakzuilen Winkelcentrum Overvecht, Station Utrecht Zuilen, Aquamarijnlaan 19, Van Asch van Wijckskade 20, Daalsetunnel (2x), Schoutenstraat 21, Bernadottelaan 15, Boorstraat 107 (Het Huis Utrecht), W.A. Vultostraat 152, Amsterdamsestraatweg 148, Haverstraat 3, Lange Smeestraat 32 en Korte Smeestraat 1.

Voor de thuiszitters krijg je alles mee op Instagram: @A0.expo.