Crowdfunding voor Contactloze Buitenconcerten in Utrecht

Utrecht - De landelijke organisatie Club Goud heeft een crowdfundingcampagne gelanceerd om een Contactloos Buitenconcert te organiseren voor ouderen in Utrecht. Tijdens zo’n buitenconcert geeft een artiest een optreden in de tuin of op de parkeerplaats van een woonzorglocatie. Met dit initiatief zorgen ze voor een muzikale opsteker voor ouderen die door de corona-maatregelen geen bezoek mogen ontvangen en vaak helemaal geïsoleerd zijn.

De afgelopen weken hield Club Goud, een organisatie die jonge vrijwilligers betrekt bij de ouderenzorg, al meer dan 120 Contactloze Buitenconcerten voor ouderen in onder andere Den Bosch, Ede en Breda. Sindsdien blijven de verzoeken binnenstromen: overal willen zorginstellingen met zo’n muzikale opsteker hun inwoners verrassen.

Inmiddels zijn er meer dan 180 extra aanvragen vanuit heel het land binnengekomen, waaronder woonzorglocaties in Zeist, Bilthoven, Amersfoort en Utrecht. Om door heel de provincie concerten te organiseren, wordt geprobeerd om 4.000 euro op te halen. Met een crowdfundingcampagne op het platform Voor de Ouderen hoopt Club Goud dat bedrag de komende dagen bij elkaar te krijgen. “We proberen de concerten zo low-budget mogelijk te houden”, vertelt initiatiefnemer Moniek van Daal van Club Goud. “We bieden de concerten gratis aan, maar maken wel kosten: per editie zo'n 200 euro. Daarvan zorgen we onder andere ervoor dat het geluid voor iedereen goed hoorbaar is, dat de locatie mooi is aangekleed en dat de organisatie een mooie flyer heeft om het concert mee aan te kondigen. Gelukkig verdubbelt Voor de Ouderen het gedoneerde bedrag, dus hoeven we per speellocatie maar 100 euro aan donaties te krijgen. Met het geld dat we ophalen kunnen we honderden ouderen een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijd.”

"De afleiding die de muziek geeft is goud waard voor de ouderen, en stiekem ook voor al het lieve personeel. Daarnaast letten we heel goed op de veiligheid.” De 12 woonzorglocaties waar nu geld voor wordt ingezameld staan te popelen om hun bewoners op deze manier een lichtpuntje te bezorgen. Bij de concerten wordt er vanaf de balkons steevast flink meegezwaaid met een klassieker als ‘Que Sera Sera’ en zijn er kleine rolstoeldansjes op ‘Heb je even voor mij’. "Wil je een bijdrage doen om de Contactloze Buitenconcerten mogelijk te maken? Doneren kan via clubgoud.com/doneer." Ook is Club Goud nog op zoek naar meer artiesten die willen optreden.