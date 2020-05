Start eerste fase project Hooge Steenen

Utrecht - De bouw van de 47 woningen van het Parkblok van Hurks gaat definitief van start. "Ondertussen is aan alle opschortende voorwaarden voldaan en staat niets meer in de weg om de realisatie te starten van deze eerste fase van project Hooge Steenen." Het project ligt nabij Park Leeuwensteyn en Leidsche Rijn Centrum in Utrecht.

De bouw van fase 1 van Hooge Steenen omvat 29 herenhuizen en 18 appartementen. De bouwwerkzaamheden ten behoeve van deze eerste fase, het Parkblok, starten naar verwachten in juni. Inclusief de herenhuizen van fase 2 met de naam ‘Het Carré’ omvat project Hooge Steenen 75 woningen.

Project Hooge Steenen maakt onderdeel uit van Leidsche Rijn Centrum Oost. De appartementen en royale herenhuizen – het merendeel met een oppervlakte vanaf circa 180 vierkante meter – zijn in het project over twee woonblokken verdeeld. Onder het Parkblok komt een parkeergarage die ook voorziet in de nodige bergruimten. "Bij het project was veel aandacht voor materiaal, energie en circulariteit. Alle woningen zijn gasloos." KOW en SlangenHochstenbach tekenden voor de architectuur. Daarbij lieten zij zich inspireren door vroeg 20e-eeuwse wijken zoals het Wilhelminapark in Utrecht. Meer informatie: www.hoogesteenen.nl.