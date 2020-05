Waarom is social distancing zo belangrijk?

Door Roberto Cancian

Utrecht - Harrison Moude Foko en Floris Roos, twee tweedejaars Informatica studenten op de Universiteit Utrecht, willen met behulp van een interactieve simulatie mensen op een leuke en visuele manier wijzen op de invloeden van verschillende virussen. "Ook om aan te geven waarom het social distancing zo belangrijk is", geeft de 20-jarige Harrison aan.

De situatie op de universiteit is erg veranderd sinds de uitbraak van het coronavirus. "Wij wilden graag onze vaardigheden op een nuttige manier toepassen. Voorafgaand hadden wij een onderzoeksverslag geschreven over het verspreiden van het Ebolavirus in West Afrika waar we ook een eerste versie van onze simulatie gebouwd hebben", zegt de 21-jarige Floris. Het tweetal bedacht dat hun simulatie ook buiten hun eigen verslag erg nuttig kon zijn aangezien het laat zien hoe verschillende ziektes verspreiden en daarbij ook de invloed van social distancing laat zien. "Onze simulatie laat zien dat ziektes zoals COVID-19 en de Spaanse griep veel sneller verspreiden dan het ebolavirus. Verder laat de simulatie zien hoe het aantal besmette en overleden mensen kan worden verminderd door social distancing toe te passen", vervolgt Harrison.

"Wij hopen dat onze simulatie jongeren op een visuele manier kan laten zien waarom COVID-19 zo gevaarlijk is vergeleken met andere ziektes en de invloed van social distancing kan weergeven", aldus Floris. Volgens het tweetal een simpele webpagina waarin ze met de programmeertaal Javascript een simulatie hebben gemaakt. "De simulatie bestaat uit 152 bewegende balletjes die met elkaar kunnen botsen. De balletjes kunnen vier dingen zijn: gezond, geïnfecteerd, genezen en overleden. Geïnfecteerde balletjes kunnen gezonde balletjes ook infecteren en aan het begin van de simulatie is er één balletje geïnfecteerd. Een balletje is tien seconde geïnfecteerd, daarna geneest het en wordt het immuun of overlijdt het balletje." Een kansverhouding die ze hebben gehaald uit officiële cijfers van de World Health Organization. "Wij hebben hiervoor aangenomen dat mensen immuun voor het virus kunnen worden, ook al is nog niet bewezen dat dit altijd zo is. De ontwikkeling van de unieke simulatie laten we zien in een dynamische grafiek, die helpt om patronen te herkennen. We hopen namelijk de effecten van social distancing, groepsimmuniteit en verspreidingsgolven te laten zien."

Na het publiceren van de website op 23 april hebben Harrison en Floris veel positieve reacties gehad. "Veel gebruikers hadden goede tips na hun eerste ervaring. We hebben nu honderden views gehad en hopen veel mensen te bereiken. De eerste versie van de website, waarin gebruikers interactief de verspreiding kunnen visualiseren, is af. "Wij willen de simulatie verder uitbreiden om het effect van een tweede golf van een virus te simuleren. Ook willen wij extra uitleg toevoegen over de parallel van het verspreiden van een virus in de echte wereld en op onze simulatie." Zie voor de link: https://simulationvirus.com/.