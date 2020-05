Uitvinderswedstrijd voor basisscholen in Utrecht

Utrecht - Voor leerlingen van de basisschoolgroepen 5 tot en met 8 organiseert de Stichting Techniek Experience Center Utrecht (TEC) De Uitvinderswedstrijd. Het doel van deze wedstrijd is leerlingen te laten ervaren hoe je met creativiteit en techniek een bijdrage kunt leveren aan de samenleving. De wedstrijd laat hen ontdekken welke talenten ze bezitten op dat vlak.

In deze tijd waarin kinderen thuis zijn is het (online) onderwijs erg gericht op de cognitieve leerstof. Projecten om techniek en creativiteit te stimuleren zijn daarom juist nu extra waardevol. De Uitvinderswedstrijd biedt alle tools om kinderen te inspireren (bijvoorbeeld met de online Uitvindmachine) en hen aan te zetten tot het ontwerpen en bouwen van echte uitvindingen met huis-tuin-en-keuken materialen.

Via deuitvinders.com kunnen ze hun creaties presenteren aan de hele wereld. Om leerlingen en leerkrachten te assisteren zijn er wekelijks online vragenuurtjes. En als het coronabeleid het toelaat is er in de week van 4 juli een grandioze finale in Utrecht, waar de beste uitvinders hun ontwerpen mogen presenteren aan een jury.

De Uitvinderswedstrijd wordt aangeboden door TEC Utrecht. Deze Stichting is opgezet door bedrijven en onderwijsinstellingen, gesteund door bijdragen van de Europese Unie en de Gemeente Utrecht.

TEC Utrecht is bezig met het realiseren van een inspirerende speel- werkplaats met aansluitend educatief programma. "Een plek waar kinderen ervaren hoe we met techniek, innovatie en creativiteit oplossingen bieden voor de maatschappelijke uitdagingen van nu."

Scholen uit Utrecht kunnen nu al gebruik maken van diverse educatieve programma’s. Aanmelden voor De Uitvinderswedstrijd 2020 is mogelijk via de volgende website: www.deuitvinders.com. Deelname is gratis. Kijk voor meer informatie op www.deuitvinders.com