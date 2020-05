Activiteitentas moet verveling onder Utrechtse jongeren voorkomen

Utrecht - Het valt niet mee om zich binnen de beperkingen van de coronamaatregelen een beetje te vermaken. Zéker bij jongeren slaat de verveling toe, nu thuisblijven en afstand houden de norm is. Daarom worden zij een handje geholpen door ZIMIHC, SportUtrecht, FC Utrecht en Jongerenwerk Utrecht/Jong030. Samen stelden zij een gratis activiteitentas samen voor jongeren tussen 12 en 15 jaar. De tassen bevatten creatieve en sportieve opdrachten en materialen die inspireren om leuke dingen te doen.

Niet alle jongeren beschikken over de (digitale) middelen om thuis voor ontspanning te zorgen. Voor hen biedt de tas uitkomst. Dat bleek al toen eerder deze maand door diverse organisaties ‘Tassen voor Thuis’ werden samengesteld voor kinderen tot 12 jaar. Al snel was er vraag naar een tas voor jongeren. De komende tijd worden er 275 tassen aan jongeren uitgereikt door jongerenwerkers, buurtsportcoaches en het buurtteam.

De tas bevat creatieve inspiratie, zoals een rapopdracht van rapper Jermain Bridgewater en een graffiti-opdracht van graffiti-artiest TMS81. Buurtsportcoaches van SportUtrecht voegden sportieve opdrachten toe die dicht bij huis uit te voeren zijn, zoals jongleren met sokken en een hardloopschema. De opdrachten van Jong030 nodigen uit om iets leuks te doen én daar iemand anders blij mee te maken, zoals een taart bakken voor een buurtgenoot. Of het nieuwe belletje lellen: aanbellen, iets liefs achterlaten voor de deur en wegrennen. Ook zitten er materialen in de tas, zoals ballen verzorgd door FC Utrecht, oordopjes met een microfoontje om muziek te luisteren of iemand te (video)bellen en voor meiden make-up.

Naast de activiteitentas spannen de deelnemende organisaties zich in deze coronatijd extra in om iets voor Utrechters te betekenen. SportUtrecht bezoekt flats in Overvecht en Zuilen waar bewoners worden aangespoord om in de woonkamer of op het balkon even lekker te bewegen en zet beweegmaatjes in om samen te sporten in de openbare ruimte. FC Utrecht haalde samen met Jongerenwerk Utrecht voedsel op voor de Voedselbank en bedankte wijken vervolgens met een ‘discobus’. Voor Jongerenwerk Utrecht vindt het contact met jongeren nu grotendeels online plaats door middel van appen, (video)bellen en online activiteiten. En jongerenplatform Jong030 biedt dagelijks informatie, inspiratie en tips voor thuisvermaak.