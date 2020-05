Kinderen redden bijen

Deze actie is een initiatief van Honey Higway, in samenwerking met de gemeente Utrecht en een groep ondernemers. Foto: Honey Highway (Foto: )

Utrecht - Honey Highway stelt gratis werkbladen over bijen en bloemenzaad beschikbaar voor kinderen van Utrechtse basisscholen. "Kinderen leren op deze manier over het belang van de bij. Door het zaaien van bloemenzaden helpen ze tegelijkertijd de bijen. Dat is nodig, want de helft van de wilde bijen is ernstig bedreigd."

Honey Highway komt met dit initiatief, omdat zij zich richt op praktijkeducatie over bijen en graag iets wil doen voor kinderen die in deze lastige tijd thuis zitten. Utrechtse basisscholen kunnen de werkbladen en het bloemenzaad aanvragen via info@honeyhighway.nl onder vermelding van: naam school en contactpersoon, adresgegevens en het aantal kinderen van de onderbouw en/of bovenbouw. De scholen ontvangen digitaal de werkbladen en per post het biologische bloemenzaad. Er is voor 50 scholen bloemenzaad beschikbaar.