Spellen voor Voedselbank

De Stichting Live on Nothing heeft tientallen spellen ingezameld voor de Voedselbank Utrecht. Foto: PR (Foto: )

De Stichting Live on Nothing heeft tientallen spellen ingezameld voor de Voedselbank Utrecht. Foto: PR (Foto: )

Utrecht - De Stichting Live on Nothing (LON) kwam onlangs in actie voor de Voedselbank Utrecht. De stichting zamelde rond de duizend spellen in voor de voedselbank.

"De coronacrisis raakt ons allemaal. De voedselbanken komen in de problemen door een stijging van het aantal afnemers en door hamstergedrag. En even iets kopen voor de kinderen zit er niet voor iedereen in, omdat sommigen al moeite hebben om de dagelijkse boodschappen te betalen. Stichting Live on Nothing heeft deze uitdagingen dan ook omgezet in een positieve en lokale actie", aldus de stichting. "Met grote hulp van Nanouk Botman en andere lokale ambassadeurs zijn we door het hele land gereden om spellen, voor binnen of buiten, op te halen."

"Mensen die geen spellen hadden om weg te geven hebben geld gedoneerd. Met dit geld hebben we bij Wawollie Utrecht acht grote karren met speelgoed gehaald, waaronder nog een flink aantal spellen gesponsord door Wawollie Utrecht zelf."

"We willen iedereen bedanken voor de spellen of donaties. Klein of groot, ze hebben allemaal geholpen." Na een grote selectie op compleetheid van de spellen en categorisatie op leeftijd is ondertussen alles opgehaald door de Voedselbank Utrecht en zij verdelen de spellen onder de negen locaties. "Ze laten weten dat de gezinnen ontzettend blij zullen zijn met deze spellen."