Oproep: geef bevrijdingsvuur door

Utrecht - "Het plan was om op 5 mei met zijn allen 75 jaar vrijheid te vieren in park Transwijk. Vandaag is alles anders; we leven in een tijd waarin we voelen wat beperking van vrijheid is. Daarom roept het Bevrijdingsfestival Utrecht haar publiek op om het Vrijheidsvuur door te geven."

"Op 4 mei vanaf 21.00 uur ontsteken we thuis of op het werk ons eigen Vrijheidsvuur: een vuur, een vlam, een fakkel, een kaars, een lichtje óf digitaal. Daarna geven we het vuur digitaal door aan onze vrienden en familie, die dat op hun beurt ook weer doen. Het échte vuur zetten we thuis achter het raam of in de tuin."

"Samen dragen wij zo bij om het Vrijheidsvuur door te geven en zetten we ons land in het licht, denkend aan de prijs die is betaald voor onze vrijheid én aan wat onze eigen rol is om die vrijheid te bewaken. Aan wie geef jij het Vrijheidsvuur door?"

"Via www.vrijheidsvuur.nl kun je als bezoeker heel eenvoudig een video van jezelf opnemen, of een karakter kiezen dat bij jou past. Deze video kun je samen met een persoonlijk bericht downloaden om daarna te posten via social media. Door een vriend of vriendin te taggen geef jij het Vrijheidsvuur door en kunnen zij op hun beurt het Vrijheidsvuur weer doorgeven."

De Nationale Herdenking op 4 mei alsmede de activiteiten op 5 mei vinden dit jaar in aangepast vorm plaats. De Ambassadeurs van de vrijheid Roxeanne Hazes, Snelle, Lucas & Steve en Kris Kross Amsterdam zullen op 5 mei online en via social media van zich laten horen. "Ook het 5voor5 waarin wij gezamenlijk in het hele land stilstaan bij onze vrijheid zal in een aangepaste vorm plaatsvinden. Daarnaast presenteert het Bevrijdingsfestival Utrecht die dag een aantal inhoudelijke projecten op haar website en via haar social media kanalen."

Mededelingen over de activiteiten rondom het Bevrijdingsfestival Utrecht zijn te vinden op www.bevrijdingsfestivalutrecht.nl/nieuws.