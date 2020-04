Vrijmarkt gaat door met bingo

Utrecht - Koningsdag is dit jaar anders dan anders. "Maar gelukkig kan de vrijmarkt wél doorgaan. Blik Grafisch Ontwerp en Drukkerij Libertas Pascal, bedenkers en makers van de jaarlijkse ‘gereserveerd voor bewoners’ vrijmarktposter, houden van 27 april t/m 3 mei de vrijmarktbingo."

Ook dit jaar vullen de Utrechtse straten zich met oude spullen en prullaria. Niet op een kleedje voor de deur, maar op een poster achter het raam. Het ontwerpbureau uit de Twijnstraat en de drukkerij op de Amsterdamsestraatweg hebben 1.600 posters en 3.200 bingokaarten op de bus gedaan en iedereen opgeroepen om de poster achter het raam te hangen. Hoe meer posters met oude zooi, hoe meer kans op bingo.

Hoe werkt de vrijmarktbingo? "Met een bingokaart in de hand kunnen Utrechters posters spotten tijdens een wandeling door de binnenstad. Ga op zoek naar een vintage discman, kekke zonnebril of rolschaatsen uit vervlogen tijden. Als je kaart vol is, heb je bingo. Deel een foto van je bingokaart op Instagram met #vrijmarktbingo en tag @blikvanger en @libertaspascal. Uit alle bingokaarten wordt een winnaar gegrabbeld, die een ‘support your locals’ pakket ontvangt. Woon je niet in het vrijmarktgebied en wil je toch meedoen? Download dan een bingokaart via www.blikgrafischontwerp.nl/bingo."

"Het is natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen tegelijkertijd de straat op gaat", stelt de organisatie. "Daarom duurt de vrijmarktbingo niet een dag, maar een hele week: van 27 april t/m 3 mei. Ook bewoners die liever niet naar buiten gaan, kunnen meespelen met huiskamerbingo."

“De raamposteractie is al tien jaar lang een traditie,” vertelt Jarno Hoogerbrug van Libertas Pascal. “Dus natuurlijk moest er ook dit jaar een ludieke poster komen. En geen vrijmarkt in Utrecht? Dat kan helemaal niet!”. Hanneke Croonen van Blik Grafisch Ontwerp voegt toe: “Daarom willen wij ervoor zorgen dat de straten van Utrecht straks gewoon gevuld zijn met gekke, vrolijke en lekkere dingen. Als iedereen in de binnenstad de poster voor het raam hangt, geven we Utrecht samen toch een beetje het fantastische vrijmarktgevoel!”