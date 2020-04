Taart en cupcakes voor woonzorgcentrum

Utrecht - Bewoners en medewerkers van Woonzorgcentrum ’t Huis aan de Vecht in Utrecht Overvecht zijn normaal gesproken graag geziene gasten bij de naastgelegen horecalocatie Fort aan de Klop. Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is het fort momenteel gesloten en de bewoners van ’t Huis aan de Vecht mogen geen bezoek ontvangen.

Onder het motto: 'Als de mensen van ’t Huis aan de Vecht niet naar ons kunnen komen voor een kop koffie, brengen wij ze iets lekkers voor bij de koffie!' sloegen de medewerkers van Fort aan de Klop thuis aan het bakken. Ook de collega’s van zusterbedrijf Koetshuis de Haar deden enthousiast mee. Het leverde uiteenlopende creaties op, van banenbrood tot gevulde koeken, van pindarotsjes tot carrotcake, appeltaart, cupcakes en nog heel veel meer.

Op een vooraf afgesproken tijdstip droeg een kleine delegatie van Fort aan de Klop alle met zorg gemaakte baksels in 22 - met de hand versierde - taartdozen over aan ’t Huis aan de Vecht.Nog dezelfde dag liet facilitair manager Anne Dulon Barre weten: “Nogmaals hartelijk bedankt! Prachtige taarten en heerlijke, mooie baksels. Bewoners hebben er echt van genoten! De voorkanten van de dozen hebben we bewaard en hangen we op de etages bij de bewoners.”

Ellen van der Horst van Fort aan de Klop en Koetshuis de Haar over de taartenactie: “Het is heel fijn om in deze tijd iets te kunnen doen voor onze kwetsbare buren en contact te houden. Tegelijkertijd hebben we als collega’s veel plezier gehad met het uitvoeren van deze actie. Zo houden we het teamgevoel op een positieve manier vast, ook al zien we elkaar door de omstandigheden nu even niet dagelijks!”

Fort aan de Klop is een verdedigingswerk aan de rivier de Vecht in Utrecht. Het fort werd aangelegd in 1819.