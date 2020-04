Hoe kwamen Utrechtse koren de oorlog door?

Er is een boek verschenen over de grote Utrechtse koren in oorlogstijd. Foto: PR (Foto: )

Utrecht - Hoe kwamen de koren de Tweede Wereldoorlog door? Gerard Maassen en Frederiek Eggink hebben daar in de afgelopen jaren onderzoek naar gedaan. En daarover is nu een boek verschenen.

Het onderzoek is toegespitst op de oorlogsgeschiedenis van de vier grote koren die destijds het Utrechtse koorleven domineerden: Toonkunst Utrecht, de Koninklijke Oratorium Vereniging (Kerkgezang), de Utrechtse Oratorium Vereniging en de Koninklijke Utrechtse Mannenzang Vereniging (opgeheven in 1962), alsmede de landelijke koepelorganisaties waarvan zij deel uitmaakten: Maatschappij tot Bevordering van de Toonkunst en de Koninklijke Bond van Christelijke Zang- en Oratoriumverenigingen.

Het was voor de bezetter van enorm belang om deze koepelorganisaties voor de diverse koren direct in zijn greep te krijgen.

De geschiedenissen bleken verrassend divers te zijn: in het ene uiterste geval ging een koor ‘ondergronds’, in het andere uiterste geval bleef het koor zo lang mogelijk gehoor geven aan de verordeningen van de bezetter, totdat na Dolle Dinsdag het koorleven geheel uitdoofde. Het onderzoek heeft geleid tot publicatie van een boek, dat inmiddels te koop is.

Gerard Maassen - Blijven zingen of zwijgen? De grote Utrechtse koren in tijden van bezetting en Kultuurkamer (het boek is onlangs verschenen onder het volgende nummer: ISBN 9789.0903.20625).