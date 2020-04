Deelnemers gezocht voor televisie-aflevering

Utrecht - De televisie serie Green Make Over gaat één aflevering opnemen in stadsdeel Leidsche Rijn/De Meern/Veldhuizen. Thema: mobiliteit! Hiervoor worden nog deelnemers gezocht. De aflevering wordt in het najaar uitgezonden op SBS6.

Wie o wie woont er in Leidsche Rijn/De Meern/Veldhuizen en heeft thuis een of meer auto's en wil twee maanden lang deelnemen aan een mobiliteitsproef (via een app gratis gebruik van een deelauto, deel e-bike, OV)?

Het tv-programma wil dan die ervaringen op camera vastleggen. Zie de oproep van programmamaker Gwen Jansen (woonachtig in Leidsche Rijn sinds 20 jaar) in het filmpje. https://youtu.be/yUd7FxuF4VQ..

Green Make Over wil kijken in hoeverre mensen in het steeds groter groeiende Leidsche Rijn bereid zijn om voor andere vormen van mobiilteit te kiezen dan dat ze nu standaard doen als ze een auto voor de deur hebben staan.Zelf doet programmamaker Gwen ook mee als fervent autorijder en inwoner van Leidsche Rijn.In totaal worden 3 personen/gezinnen/stellen gezocht..

Interesse? Meld je dan binnen 3 weken aan via info@greenmakeover.nl en geef aan waarom je wil meedoen, hoe belangrijk de auto voor jou/jullie is, hoeveel kilometer je per jaar rijdt en waarvoor je de auto inzet. Stuur een filmpje of foto's van jezelf/jullie en je auto('s) mee. Kijk op www.greenmakeover.nl.