Bundelen vrijwillige initiatieven is succes

Utrecht - De samenwerking tussen het Netwerk Informele Zorg en DOCK Utrecht om buurtinitiatieven rondom corona te bundelen op de website www.nizu.nl/corona heeft effect. In vier weken tijd heeft de website 8.000 bezoekers getrokken.

De informatie op de website voorziet in een behoefte, aldus NIZU en DOCK. "Inwoners die hulp nodig hebben en organisaties/bewonersinitiatieven die hulp bieden, vinden elkaar op deze manier snel." Ook is er op deze website een overzicht van stedelijk en landelijk initiatieven. Medewerkers van het NIZU en sociaal makelaars van DOCK Utrecht vullen deze pagina. Zij roepen inwoners van Utrecht actief op om via info@nizu.nl nieuwe initiatieven te delen. Godelieve van Liebergen, geestelijk verzorger Zin in Utrecht: “Dit is waar we als stad, maar ook als organisatie behoefte aan hebben.”

Naast het digitale platform is er ook een telefoonlijn opengesteld, zodat inwoners en professionals uit Utrecht kunnen bellen als ze ondersteuning willen bieden of niet goed weten waar ze hulp kunnen vinden. Via 030-2361745 is het Infopunt Informele Zorg van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar. Bij elke vraag zoekt het team een oplossing. Zo kwam er een telefoontje vanuit een complex van aanleunwoningen. Er waren zorgen over eenzaamheid van de bewoners. Voor deze mensen heeft het team belmaatjes ingezet.