Thuiskamperen bij de Buurtcamping

Utrecht - De Buurtcamping Utrecht nodigt iedereen uit voor Het Grote #Thuiscamping Weekend Utrecht. Al bijna twee maanden zijn de meeste mensenvveel thuis. Ook kunnen ze niet weg in de meivakantie en daarom gaan is er volgend weekend (2 tot 3 mei) thuis kamperen!

Utrechters maken thuis een tent te maken in de woonkamer, slaapkamer, op bed, balkon of in de tuin. Dit kan met een ‘echte’ tent, maar ook met lakens, stoelen, touw, wasknijpers en alles wat er maar te vinden is. Ze krijgen ook een Buurtcamping Vakantieboek voor in het weekend (zelf uitprinten) en kunnen meedoen en -luisteren met verschillende activiteiten via onze YouTube livestream.



Hoe doet men mee? Via de Facebook pagina kun je vanaf vrijdag 1 mei het Buurtcamping Vakantieboek downloaden. Vul het formulier in: https://forms.gle/YrsHhHzdtJBheTcR8.

Zie hier het Facebook event (kan ook zonder account): https://www.facebook.com/events/440932056738602/. Of mail utrecht@debuurtcamping.nl.

Sinds 2015 werkt De Buurtcamping Utrecht aan ontmoeting in verschillende wijken in de stad. Ontmoetingen maken de wereld namelijk kleiner en groter tegelijk.