Thuis Theater Na de Dam via livestream

Utrecht - DOX, Theater Utrecht en Stadsschouwburg Utrecht presenteren maandag 4 mei vanaf 19.30 uur een gezamenlijk programma in het kader van Theater Na de Dam. Vanwege corona is het dit jaar via een gratis livestream te zien op YouTube onder de noemer Thuis Theater Na de Dam.

Vanuit een lege Stadsschouwburg Utrecht nemen hosts Dorothy Blokland en Abdelhadi Baaddi de kijkers mee van de ene naar de andere muzikale woonkamer, van dans tot spoken word en muziek.

Op 4 mei om 19.30 uur start de inloop van de livestream Thuis Theater Na de Dam met DJ Abdelhadi Baaddi. Vanaf 19.45 uur begint het programma, waarin om 20.00 uur alle oorlogsslachtoffers herdacht worden, er wordt ook doorgeschakeld naar de herdenking op de Dam. De rest van de avond staat in het teken van beperkte vrijheid.

Het programma is ontstaan uit twee talentonwikkelingstrajecten met jonge DOX-performers onder leiding van muzikant en soundproducer Joost Maaskant en choreograaf Jasper van Luijk. Hun werkproces werd in maart abrupt onderbroken. Dit weerhield de makers en performers niet om verder te gaan. Ook maker en performer Anne-Fay Kops en spoken word artist Mariana Hirschfeld zullen het publiek voorzien van aangrijpende live acts rechtstreeks vanuit hun woonkamer.

Via de websites van de partners is op 4 mei de livestream-link te vinden. De livestream is na afloop niet meer terug te kijken. De livestream is onderdeel van het landelijke initiatief Theater Na de Dam. Op de avond van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei zetten theatermakers uit het hele land zich in om deze dag extra betekenis te geven.

"De gevolgen van de coronacrisis worden ook voor de cultuursector steeds duidelijker. Culturele organisaties bieden online gratis registraties en voorstellingen aan. Voor Thuis Theater Na de Dam werken DOX, Stadsschouwburg Utrecht en Theater Utrecht keihard om een mooi online programma neer te zetten. Voor, tijdens en na de uitzending is daarom de mogelijkheid om hier te doneren. Het opgehaalde bedrag wordt verdeeld over de samenwerkingspartners", aldus de organisatie. De livestream is te zien via het YouTubekanaal van DOX en de websites www.wijzijndox.nl, www.theaterutrecht.nl en www.stadsschouwburg-utrecht.nl.

"De toegang is gratis. Heb je genoten en wil je er graag voor betalen, dan kun je hier 2, 5 of 10 euro aan ons doneren."