'Maak voor studenten een kleine uitzondering'

Utrecht - Wanneer studenten zich voor hun studentenhuis bevinden of op een gemeenschappelijke buitenplaats, zal er volgens deze Utrechtse Jongerenpartijen niet gehandhaafd moeten worden bij kleine groepen studenten.

Met deze boodschap hebben het CDJA, de Jonge Democraten en de JOVD een brief geschreven aan het college van burgemeester en wethouders. Veel studentenhuizen bezitten geen eigen tuin en studenten hebben vaak slechts een kleine kamer voor zichzelf. Om toch buiten te kunnen zitten, mogen studenten zich niet op de uitzondering op de groepsvorming beroepen, zoals gezinnen dat wel mogen. Nyna Visser, voorzitter van de Jonge Democraten Utrecht en initiatiefnemer van de brief, legt het voorstel uit: We stellen een kleine handhavingsuitzondering voor, zodat huisgenoten die voor hun huis buiten zitten in groepen van maximaal 6, geen boete zullen krijgen."

Volgens Visser behouden de studenten wel de verantwoordelijkheid om met de hele samenleving corona tegen te gaan. "Studenten nemen hun verantwoordelijkheid in deze tijden van corona vaak al heel goed. Veel studenten doen vrijwilligerswerk, en ik heb vele inzamelacties van studentenhuizen voorbij zien komen. Maar laten we ook een beetje op de student letten.’ Daan Sanders, voorzitter van het CDJA Utrecht, sluit zich daarbij aan.