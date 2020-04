Gratis crisisadvies door Denkkracht Utrecht

Utrecht - Denktank Denkkracht Utrecht helpt de komende maanden Utrechtse maatschappelijke organisaties en ondernemers gratis in grote digitale brainstormsessies. Hier wordt meegedacht over creatieve oplossingen om de coronacrisis door te komen.

“Normaal gaan we maandelijks met 25 young professionals bij organisaties langs om mee te denken over maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld bij de Politie Midden-Nederland die zocht naar oplossingen om uitgaansgeweld te verminderen, of FC Utrecht Maatschappelijk dat samen met supporters hulpprojecten wilde opzetten”, zegt bestuurslid Fleur Albers. “Nu doen we hetzelfde, maar dan van achter onze computer en met een duidelijke focus op het helpen van organisaties in crisistijd.”

De stichting heeft nog plek voor opdrachtgevers de komende maanden. “We willen toegankelijk zijn voor alle soorten maatschappelijke organisaties die door de coronacrisis in zwaar weer terecht zijn gekomen. Maar juist ook voor inspirerende (nieuwe) projecten die een positieve bijdrage leveren aan deze periode. Om toegankelijk te blijven vragen we geen financiële bijdrage."

Organisaties kunnen zich melden bij Denkkracht Utrecht door te mailen naar online@denkkrachtutrecht.nl. Meer informatie is te vinden op denkkrachtutrecht.nl/online.