Stadsdichtersgilde brengt VersVrijheid-krant

Utrecht - Nu veel activiteiten rond ‘75 Jaar Vrijheid’ in Utrecht zijn afgelast, komt het Utrechts Stadsdichtersgilde met een poëziekrant vol interviews, gedichten en foto’s. De ‘VersVrijheid’-krant is een herdenking en viering ineen op papier en zal in aanloop naar 5 mei gratis door Utrecht worden verspreid.

Burgemeester Jan van Zanen noemt de Tweede Wereldoorlog in de VersVrijheid-krant 'een moreel ijkpunt'. "Een ijkpunt dat ons aanmoedigt om te blijven strijden voor vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid."

In de krant staan interviews met ooggetuigen van de oorlog in Utrecht. Eén daarvan is de honderdjarige Elma Heuperman, die in Oog in Al woont en als twintiger op de fiets hongertochten naar Oost-Nederland maakte. Deze ooggetuigen worden geëerd met speciaal voor hen geschreven gedichten.

Er staat poëzie in de krant van Utrechtse dichters van binnen en buiten het Utrechts Stadsdichtersgilde, maar ook van internationale dichters die niet in vrijheid konden of kunnen schrijven. Historicus Ad van Liempt schreef over een tragische gebeurtenis in Utrecht op 7 mei 1945. En cartoonist Argibald maakte een cartoon.

Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) ging op zoek naar de meest bijzondere oorlogsfoto’s onder de naam 'De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s'. Particulieren en instellingen zonden foto's in en zo werd uiteindelijk een landelijke tentoonstelling samengesteld. Om tot deze selectie te komen werden eerst vijftig foto's per provincie geselecteerd.

In de VersVrijheid-krant wordt een aantal foto's getoond uit de selectie van Utrecht. Een van die bijzondere foto's laat een groepje kinderen zien in het Wilhelminapark; zij verbleven in het opvanghuis Kindjeshaven. Dit opvanghuis was bedoeld voor wezen en voor kinderen van een Nederlandse moeder en een Duitse militair als vader, zo is te lezen in de VersVrijheid-krant. Maar de initiatiefnemers Jet Berdenis van Bellekom en Trui van Lier hadden een ander doel voor ogen: op deze manier konden ze joodse kinderen in veiligheid brengen. Via Kindjeshaven werden ongeveer 150 kinderen naar een onderduikadres gebracht.

De redactie van de VersVrijheid-krant bestaat uit de gildedichters Anne Broeksma, Fred Penninga, Els van Stalborch en Daniël Vis. Naast deze dichters staan er gedichten in de krant van Ruben van Gogh, Baban Kirkuki en Hanneke van Eijken. Dichters van buiten het Utrechts Stadsdichtersgilde die hebben bijgedragen zijn Yentl van Stokkum en Marieke Lucas Rijneveld.

De krant wordt in de aanloop naar 5 mei over enkele postcodes verspreid. Geen krant ontvangen? Bekijk de krant dan online via: https://tiny.cc/versvrijheidutrecht.

De krant werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van het vfonds, het nationaal fonds voor vrede, vrijheid en veteranenzorg. Het fonds steunt initiatieven en projecten 'die Nederland er steeds weer aan herinneren hoe bijzonder vrede en vrijheid zijn'.

