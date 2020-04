Iedereen is welkom!

Utrecht - Het asfalt van de Lange Viestraat is, ter hoogte van de Bijenkorf, hersteld. En nu ligt er weer een mooi gekleurd zebrapad.

Door het veelvuldig gebruik van al het verkeer vertoonde de weg hier en daar schades; door de herstelwerkzaamheden verdween het gekleurde zebrapad tijdelijk uit het straatbeeld. Maar afgelopen week werd het zebrapad weer in ere hersteld.

In 2013 werd op die plek het eerste gekleurde zebrapad van Nederland aangebracht. Dat was toen een statement vanuit de politiek om te laten zien dat iedereen welkom is in Utrecht.