Eerste Quarantainer in gebruik bij kliniek Mariënburg

De eerste Quarantainer is geplaatst bij kliniek Mariënburg van ggz-organisatie Altrecht in Utrecht. (Foto: )

De eerste Quarantainer, een mobiele ontmoetingsplek voor risicogroepen en hun dierbaren zonder dat er fysiek contact plaatsvindt, is afgelopen week geplaatst bij kliniek Mariënburg van ggz-organisatie Altrecht in Utrecht. Voor het eerst sinds lange tijd kunnen patiënten van de kliniek weer bezoek ontvangen.

Utrecht - Evenementen- en productiebureau Eventcare presenteerde het idee van De Quarantainer en wil hiermee risicogroepen de kans geven om toch bezoek van hun dierbaren te ontvangen. Dankzij de crowdfundactie zijn de eerste twee Quarantainers gerealiseerd, waarvan de tweede geplaatst wordt in Amsterdam.

De patiënten in de kliniek zijn - zoals velen anderen - hard geraakt door het coronavirus; tot op heden hebben zij geen bezoek kunnen ontvangen. Mariëlle Ploumen, bestuurder Altrecht: "De Quarantainer biedt onze patiënten de gelegenheid om contact te hebben met hun naasten in deze lastige tijd, terwijl onze klinieken gesloten zijn voor bezoek. Met de huidige pandemie-crisis, kan De Quarantainer toch zorgen voor verbinding. En dat is juist voor onze patiënten zo van belang."

De Quarantainer is een container, met daarin twee compartimenten die door een glazen wand afgescheiden zijn van elkaar. In de container wordt er gecommuniceerd via een intercomsysteem en beide compartimenten hebben een eigen ingang. De Quarantainer is gecreëerd met behulp van een medisch partner en wordt na elke ontmoeting grondig gereinigd. "Op deze manier biedt de uitvinding uitkomst aan ouderen, ernstig zieken of mensen die in de laatste fase van hun leven zijn en afscheid moeten nemen van hun dierbaren."

Het idee is ontstaan bij Paco Voorhans, die sinds 2019 onderdeel is van het Eventcare team. Niet zo lang geleden is bij hem kanker geconstateerd, hier gaat hij niet meer van genezen. Afgelopen week kon Voorhans sinds lange tijd zijn 80-jarige moeder wederzien. Inmiddels is ook de 'Paco Foundation' opgericht, de stichting waar De Quarantainer onder komt te vallen, hierin wordt Paco's naam voor altijd vereeuwigd. "Deze stichting staat geheel in het teken van connecting people: creatieve oplossingen ontwikkelen om mensen die dit nodig hebben dichter bij elkaar te brengen." De crowdfundactie en eerdere donaties hebben de realisatie van de eerste twee Quarantainers mogelijk gemaakt. "De actie loopt voorlopig nog door gezien de grote behoefte door heel Nederland aan deze mobiele ontmoetingsplek." Paco Voorhans: "We zijn bezig om tientallen Quarantainers te ontwikkelen."