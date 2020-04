'Ik miste de steun van school'

Door Jan van Stipriaan Luïscius

Utrecht - Zestig jaar oud was ze, de moeder van Vareen Rook, toen ze in India verongelukte. Voor het eerst helemaal alleen op reis, sloeg het noodlot keihard toe in augustus 2018. Vareen was er natuurlijk stuk van, maar vond op school maar weinig steun. Daarover maakte de Utrechtse een documentaire.

''Ik heb een persoonlijke documentaire gemaakt over hoe het is voor studenten om een ouder te verliezen tijdens hun studie. Tijd om stil te staan is er niet, want school gaat gewoon door en steun vanuit schoolinstellingen is niet vanzelfsprekend. Toen mijn moeder anderhalf jaar geleden overleed, miste ik steun vanuit school en dus besloot ik hier iets mee te doen.’’ De documentaire, die ongeveer een kwartier duurt, is genomineerd voor de Young Impact Awards 2020 en Vareen maakt kans om de Impact Maker van het jaar te worden.

Vareen reisde met haar moeder Monika jarenlang over de wereld. Altijd met zijn tweeën. ‘’Voor haar zestigste verjaardag trakteerde ze zichzelf op een reis. Alleen. Dat werd India. Op weg van het vliegveld in New Delhi naar haar hotel werd het transferbusje waarin ze zat aangereden. Zo’n 2,5 week lag Monika in coma voordat ze overleed. Al die tijd zat Vareen bij haar moeder in het ziekenhuis. ‘’Dat was een ontzettend verdrietige periode. Mama was een stoere vrouw. Zweefvliegen deed ze, bergbeklimmen. Dat soort dingen. Ik was enorm trots op haar.’’

Thuis in Nederland rekende ze op steun, van bijvoorbeeld haar HBO-school. ‘’Ik kreeg nauwelijks steun van school, terwijl docenten een zorgplicht hebben. Ik hoorde van vriendinnen, die ook een ouder hadden verloren, dat het bij hen niet beter was qua steun en begeleiding.’’ Vareen ging echter niet bij de pakken neerzitten en ging op onderzoek uit. Ze sprak daarvoor twee- à driehonderd lotgenoten van middelbare scholen, MBO tot universiteit en reisde daarvoor het hele land door.

Vrijwel overal hoorde ze hetzelfde verhaal: niet of nauwelijks begeleiding. ‘’Van de honderden mensen die ik sprak, waren er niet meer dan twintig die goeie ervaringen hadden. De rest had precies dezelfde beleving als ik.’’ Al die interviews - ze sprak voor haar onderwerp ook met docenten en studiebegeleiders - zijn nu vervat in de documentaire.

Heeft ze een verklaring? ‘’Ik denk dat onderwijsinstellingen rouw ingewikkeld vinden.'' De bezoeken aan de scholen hebben geen veranderingen gebracht, is de ervaring van Vareen. ''Dat is wel iets om triest van te worden. Scholen hebben niets gedaan met mijn kritiek.''

Het overlijden van haar moeder en de nasleep hebben Vareen Rook behoorlijk veranderd. ''Ik doe nu hele andere dingen, die ik vroeger niet deed'', zegt de 22-jarige studente Documentaire & Fictie aan de Utrechtse HKU. ''Ik denk meer na over bepaalde dingen in het leven en ga bijvoorbeeld minder uit. Uitgaan vind ik tegenwoordig tijdsverspilling. Bovendien denk ik veel meer na over de toekomst.''