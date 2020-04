Fonds investeert in start-ups in Life Sciences & Health

Eind maart is het Utrecht Health Seed Fund (UHSF) van start gegaan. Het nieuwe fonds investeert de komende drie jaar in veelbelovende jonge startende bedrijven op het gebied van Life Science & Health in de provincie Utrecht.

Regio - ''Utrecht bruist op het gebied van medische start-ups'', zegt Jaap de Bruin, fondsmanager UHSF, '' maar er zijn veel mooie initiatieven die zich door gebrek aan financiering in de vroege fase niet kunnen doorontwikkelen. Technologische en economische vooruitgang blijven onbenut. Het UHSF pakt zijn rol als katalysator en geeft daar met een fonds van 5,4 miljoen euro invulling aan.''

Het fonds wil circa twintig veelbelovende bedrijven - op het gebied van Life Sciences (biotech, pharma, diagnostics), Digital Health, Medical Devices & Animal Health - helpen versnellen bij het opschalen van technologieën. ''Het uiteindelijke doel is om de zorg beter en betaalbaarder te maken en te houden'', zegt De Bruin. ''Aan de ene kant zien we in de provincie Utrecht een scala aan innovatie, bestaande uit zowel publieke als private Life Sciences & Health onderzoeksorganisaties, ondernemers, zorgaanbieders en durfkapitaal en brengt dit ecosysteem veel Life Science & Health start-ups voort. Aan de andere kant zien we een gat ontstaan in de vroege fase financiering die tussen onderzoek en private financiering in zit. Dit gat willen we dichten.''

Kansen voor West

Het UHSF is mede mogelijk gemaakt door het programma Kansen voor West, dat door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie wordt gefinancierd. Kansen voor West beoogt met de investering in het fonds de regionale economie in Utrecht een innovatieve impuls te geven. Ruud van Raak programmamanager Kansen voor West: ''Ik heb er alle vertrouwen in dat dit lukt. Utrecht is een van de laatste provincies die een fonds als UHSF opricht dat had met de inrichting van de structuur te maken, zeker niet met de innovatieve activiteiten in deze regio. In Utrecht zijn veel ondernemende onderzoekers en de betrokkenheid is hoog.''

Het UHSF investeert €100.000 tot €250.000 in de vorm van een converteerbare lening of middels een investering in aandelen en in principe met co-investeerders. Bedrijven dienen in de vroege fase van ontwikkeling te zitten (Technology Readiness Level 2-7) en gevestigd te zijn in de provincie Utrecht.

Het UHSF werkt nauw samen met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht.