Online kijkje in Bibliotheek Neude

Culturele Zondag CZ@Home 19 april

UTRECHT - De verhuizing van de Centrale Bibliotheek naar het oude postkantoor aan de Neude voelde als een verjaardag, nog een paar nachtjes slapen, nog twee nachtjes slapen … en toen kwam de persconferentie waarin duidelijk werd dat de opening van de bieb op 13 maart niet door kon gaan. De deur bleef dicht. Tot zondag 19 april, want dan krijg je via CZ@Home een virtuele rondleiding met een aantal performances en boekentips.

Vanaf 15.00 uur ga je online mee door de Bibliotheek Neude. Op een aantal plekken is alvast te zien wat je straks allemaal in de Neude kunt doen. Zo kun je de Neude bekijken en uitproberen vanuit je luie stoel.

Talkshow, spoken word, theater en tips

In de Grote Hal maak je een miniversie mee van de talkshow Vrijdag Live met De Nuk. Carine van Zanten ontvangt, op gepaste afstand, Loes Leemans. Zij schreef het boek “Jarretels voor een seriemoordenaar”, waarin ze vertelt over haar relatie met seriemoordenaar Hans van Zon. Muziek komt van Heleen Schuttevaêr, een van de ‘Mooiste meisjes’ van de Nuk. Bij de Tribune draagt Danique Carmen Kivit op haar karakteristieke wijze spoken word voor. Een stuk schreef zij speciaal voor deze Culturele Zondag. Bram Gerrits van Theater Utrecht leest brieven voor in het Theater en Jasper Smit, kleinkunstenaar voor kinderen, doet een sketch en zingt twee liedjes op de jeugdafdeling. Tussendoor krijg je boekentips van boeken die te lezen of beluisteren zijn via de ThuisBieb en de online bibliotheek!

CZ@Home is zondag 19 april van 15.00 tot 16.00 uur live te volgen via YouTube, Facebook en Instagram. Uitzending gemist? Dan kun je de volledige registratie achteraf bekijken via het YouTubekanaal van Culturele Zondagen. Kijk voor meer informatie op de site van Bibliotheek Utrecht.