Ga mee online op berenjacht

UTRECHT - Je hebt ze vast al gezien, overal staan beren voor het raam. Superleuke speurtochten om even een frisse neus te halen. Maar, we moeten ook nog steeds zoveel mogelijk binnen blijven. Daarom heeft de bieb een andere berenjacht bedacht. Een online berenjacht. Op heel veel pagina's van de website www.bibliotheekutrecht.nl zijn berenboeken verstopt. Wel 20 in het totaal. Natuurlijk zit het boek 'We gaan op berenjacht' van Michael Rosen en Helen Oxenbury er ook bij.

Ga mee op jacht en vind ze allemaal.

www.bibliotheekutrecht.nl