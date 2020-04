Tachtig procent studenten MBO Utrecht wil meer online les

UTRECHT - Tachtig procent van de studenten van MBO Utrecht zou in de toekomst meer gebruik willen maken van het volgen van online lessen. Dat blijkt uit een eerste peiling onder bijna duizend studenten van de onderwijsinstelling. Bijna de helft van de studenten ziet een 50/50 verdeling van online les en les op school wel zitten. “De goede dingen van het online leren nemen we mee naar de toekomst,” aldus Joany Krijt, voorzitter van het College van Bestuur.

Volgens Krijt is een mix tussen klassikale (praktijk)lessen en online een logische stap als je persoonlijk leren als uitgangspunt neemt. “Voor iedere student dezelfde klassikale les van vijftig minuten was al niet meer van deze tijd, natuurlijk waren we al bezig met een omslag. De coronacrisis heeft dit proces versneld. Het is een monsteropgave geweest om zo snel om te schakelen, ik had onze docenten wat meer tijd gegund. Maar terug naar het oude, dat zie ik niet meer gebeuren.”

Digitaal onderwijs blijft

Het streven is om alle positieve ontwikkelingen op het gebied van online lesgeven mee te nemen in de toekomst van het onderwijs. “De manier van lesgeven nu is natuurlijk verre van ideaal, we missen het persoonlijk contact met onze studenten en de praktijklessen. Maar ik wil wel dat we de goede dingen meenemen. Als straks de scholen weer open gaan zal digitaal lesgeven in enige vorm bij veel opleidingen onderdeel blijven van het lesaanbod,” aldus de bestuursvoorzitter.

Ook docenten voor verschuiving naar online lessen

Niet alleen studenten hebben een sterke voorkeur voor meer digitale lessen, ook docenten zijn positief. Zo zou docent Renske Baten (Event Academie) kiezen om één dag in de week haar studenten online les te geven. En docent Retail en Commercie Steven Vaughan heeft de afgelopen maand als leraar nieuwe inzichten gekregen om zijn lessen online te gaan inzetten: “Ik wil studenten meer zeggenschap geven over hun eigen leerproces,” legt hij uit. Ook ziet hij ‘online’ vooral als krachtig instrument bij een coachende rol als docent.

Studenten waarderen digitale les en persoonlijke begeleiding

Naast het onderzoek naar de toekomst van de online lessen, gaven studenten in de peiling hun mening over de kwaliteit van de lessen en persoonlijke begeleiding. Maar liefst 72 procent geeft aan ‘de begeleiding op afstand van de studieloopbaanbegeleider (zeer) goed te vinden’. Zeker driekwart van de studenten geeft aan de online lessen tenminste voldoende te vinden en bijna de helft (49 procent) van de studenten beoordeelt de lessen met (zeer) goed.