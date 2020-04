Win een mooi boodschappenpakket!

Utrecht - Ineke van Otterloo is deze week de winnaar van het boodschappenpakket ter waarde van 75 euro van SPAR city! Zij bouwde een prachtig vlot met het Stadsblad. "Omdat we in een moeilijke periode zitten vanwege de coronacrisis heb ik een vlot van hoop gebouwd. Om zo de mensen een hart onder de riem te steken dat we nooit de hoop laten varen en dat het vast allemaal weer goed komt." Een mooie boodschap in deze moeilijke tijd en een mooi kunstwerk!

Wilt u ook kans maken op een mooi boodschappenpakket ter waarde van 75 euro van SPAR city? Ga dan creatief aan de slag met het Stadsblad! Maak iets moois met het krantenpapier van het Stadsblad, maak een filmpje waarin de krant voorkomt of bedenk bijvoorbeeld een spelletje met deze krant in de hoofdrol. Het kan ons niet gek en creatief genoeg zijn! Dus spreek je creativiteit aan en knip, plak, kleur en knutsel met de krant.

Maak een foto of een filmpje van je creatie en mail die naar redactie.sbu@dpgmedia.nl o.v.v. Lezersactie. De komende weken beoordelen we alle inzendingen en kiezen we elke week een winnaar uit. De winnaar krijgt een thuiswerkboodschappenpakket ter waarde van 75 euro. Ben je niet zo van het papier, maar meer digitaal aangelegd? Op onze website www.stadsbladutrecht.nl vind je onze krant digitaal. Daar kun je vast ook wel iets leuks mee bedenken. We kijken uit naar jullie mooie creaties!