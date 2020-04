Tramhalte Jaarbeursplein krijgt nieuwe functie

Utrecht - Tramhalte Jaarbeursplein krijgt de komende maanden een nieuwe functie. De provincie Utrecht laat deze halte ombouwen van tijdelijke eindhalte tot doorgaande halte met twee perrons. Het derde spoor bij NH Hotel verdwijnt. In de eindsituatie kunnen reizigers vanaf hier met de tram naar Utrecht Science Park of richting Nieuwegein en IJsselstein reizen.

Om deze vernieuwing mogelijk te maken, moet niet alleen de huidige halte worden omgebouwd zodat deze aansluit op de nieuwe trams die gaan rijden. Aannemer BAM Infra B.V. begint binnenkort in opdracht van de provincie ook met de aanleg van een nieuw perron, direct gelegen naast het huidige perron op het Jaarbeursplein. Dit werk aan het nieuwe perron wordt uitgevoerd vanaf afgelopen maandag tot en met 30 mei. Daarvoor wordt graafwerk uitgevoerd voor de aanleg van kabels en leidingen, waarna de bouw en inrichting van het nieuwe perron begint. In de zomer van dit jaar zal de huidige halte worden omgebouwd. Er wordt zes dagen per week gewerkt, behalve op zondag. De werktijden zijn tussen 7.00 en 23.00 uur. Voor voetgangers, fietsers en auto- en vrachtverkeer blijven de wegen tijdens het werk bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden in april en mei kan men gebruik blijven maken van de tram.