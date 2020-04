Medewerkers AxionContinu getest op coronavirus

UTRECHT - Conform de landelijke maatregelen zijn ook zorgmedewerkers van AxionContinu waar nodig getest op het coronavirus. Op vier locaties van AxionContinu is sprake van meer dan één besmetting onder de cliënten. Met name de medewerkers van deze locaties zijn actief benaderd en, indien zij klachten hebben, getest.

Ook zorgmedewerkers van andere locaties worden getest als dat nodig is. Het gaat tot nu toe om in totaal 85 medewerkers. De teams van medewerkers die bewezen besmet zijn worden op de hoogte gebracht. AxionContinu doet geen mededelingen over het aantal positief geteste medewerkers.

AxionContinu neemt steeds de maatregelen volgens de richtlijnen van RIVM in acht om zowel cliënten als medewerkers maximaal te beschermen. Cliënten worden eveneens volgens de richtlijnen van RIVM en GGD regio Utrecht getest.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Binnen AxionContinu zijn er steeds voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondneusmaskers, schorten ed. voorhanden om de richtlijnen van RIVM voor de verpleeg- en verzorgingshuizen na te leven. Er zijn op dat vlak geen concessies gedaan. We brengen de besmetting van medewerkers dan ook niet in verband met een gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen.

De voorraden en verwerving van de beschermingsmiddelen zijn echter ook bij AxionContinu doorlopend punt van aandacht en zorg. We kijken dan ook uit naar de nieuwe landelijke herverdeling van deze middelen.

Psychosociale ondersteuning

AxionContinu opent een eigen hulplijn voor medewerkers die in deze zware tijd ondersteuning kunnen gebruiken. De hulplijn biedt in de eerste plaats een luisterend oor en kan daarnaast helpen in de bemiddeling naar andere vormen van hulp. Er wordt ook psychosociale ondersteuning aan cliënten en naasten geboden.