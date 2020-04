Utrechtse ondernemers en DJ’s lanceren online silent disco voor thuis

Vrijdag 17 april tijdens vrijmibo allereerste live set Silent Disco Break

UTRECHT - De silent disco is vaste prik tijdens het festivalseizoen. Maar doordat iedereen in Europa noodgedwongen thuiszit, is er van samen dansen op een festival voorlopig geen sprake meer. Silent Disco Break brengt daar verandering in. Vanaf 17 april hosten ervaren silent disco DJ’s drie keer per week een online live-optreden via silentdiscobreak.com. Via de webapp pluggen danceliefhebbers hun koptelefoon in en switchen ze via de herkenbare kleuren tussen de verschillende DJ's. Ook is te zien welke DJ’s populair zijn bij andere silent disco luisteraars zodat je weet of je een ander kanaal moet kiezen.

Silent Disco Break wordt mede mogelijk gemaakt door de Utrechtse ondernemingen Silent Disco Club, Brthrs Agency, Dutch DJ Academy en Ovide Agency.

Initiatiefnemer Robert Keus (eigenaar internetbureau Brthrs Agency): “Het coronavirus betekent een dikke vette streep door alle feesten en festivals. Tegelijkertijd houden we met z’n allen de drang om samen plezier te hebben. Eerder lanceerden we al aspergesvandeteler.nl voor de horeca en telers. Nu hebben we de krachten gebundeld met Utrechtse ondernemers om zoveel mogelijk mensen in quarantaine afleiding te bieden met de Silent Disco Breaks.”

Hoe het werkt

Via silentdiscobreak.com kun je drie keer per week een uur lang genieten van een silent disco livestream tijdens de huidige quarantaine periode. Vanaf vrijdag 17 april zijn er wekelijks op maandag, woensdag en vrijdag van 17:00 tot 18:00 uur Silent Disco Breaks. Deze sessies worden door ervaren silent disco DJ’s gehost zolang de quarantaine periode in Nederland duurt.

Via de webapp kun je zien welke DJ’s optreden en kun je gemakkelijk switchen tussen de verschillende dj’s en muziekstijlen. Zoals bij een echte silent disco is er via een like-functie voor gezorgd dat je ziet welke dj’s erg populair zijn. Daarnaast kun je heel gemakkelijk vrienden en familie uitnodigen, of jouw Silent Disco Break delen via whatsapp en social media kanalen met de hashtag #silentdiscobreak.

Over het initiatief

De initiatiefnemers van Silent Disco Break doen dit vrijwillig en uit liefde voor muziek en festivals. Silent Disco Break wordt mede mogelijk gemaakt door Utrechtse creatieven van de Silent Disco Club, Brthrs Agency, Dutch DJ Academy en Ovide Agency.