Noodopvang herstel patiënten na corona

UTRECHT - AxionContinu start per vandaag een noodopvang voor patiënten die moeten herstellen van corona en daar (ernstige) longproblemen van hebben overgehouden. De ruimte van de dagbehandeling De Gildenborgh in Utrecht – die op dit moment niet voor dagbehandeling wordt gebruikt – is ingericht als noodlocatie. De eerste patiënten kunnen vanaf vandaag worden opgenomen.

Patiënten die een Covid19-besmetting hebben doorgemaakt en daarvoor in het ziekenhuis hebben gelegen, vaak op de IC, kunnen soms niet direct naar huis. Zij moeten eerst herstellen en/of revalideren van deze ziekteperiode. Zij hebben vaak enorm ingeleverd in conditie en kracht en hebben regelmatig nog zuurstof nodig.

De noodlocatie is geschikt voor maximaal 14 patiënten en dient als eerste opvang. Het gaat om patiënten die bij aanmelding 24 uur klachtenvrij zijn. In de eerste 24 uur in de noodlocatie worden patiënten geobserveerd. Daarna wordt de patiënt indien mogelijke overgeplaatst wordt naar een van de revalidatie-afdelingen van AxionContinu (De Parkgraaf of Domstate) of naar De Hoogstraat. Dit is afhankelijk van de medische en therapeutische behoefte van de cliënt. Op deze plek kan de patiënt verder herstellen en onder professionele begeleiding revalideren.

