Herstelwerk aan tramlijn 22 Utrecht Science Park

UTRECHT - Het trambedrijf van de provincie voert in het weekend van 18 en 19 april 2020 in Utrecht Science Park werkzaamheden uit aan tramlijn 22. Het gaat om reparatiewerkzaamheden aan de toplaag van het asfalt op de gecombineerde tram- en busbaan. Vanwege de gebrekkige kwaliteit zal deze asfaltlaag uiteindelijk vervangen moeten worden. Tot die tijd vindt herstelwerk plaats.

Het werk begint zaterdag 18 april tussen 7.00 tot 16.00 uur op het deel van de lijn tussen de kruising bij de Universiteitsweg en de halte Padualaan. De dag daarop wordt eveneens van 7.00 tot 16.00 uur gewerkt tussen de energiecentrale bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de halte WKZ/Maxima.

BEREIKBAARHEID

Om hinder voor de directe omgeving beperkt te houden, voeren we dit werk overdag uit. Tijdens het werk blijft altijd een rijbaan open, zodat er geen hinder is voor het openbaar vervoer en de bussen kunnen blijven rijden. Om de veiligheid te waarborgen, zetten we verkeersregelaars in. Bedrijven en instellingen in de buurt van tramlijn 22 blijven bereikbaar.

ONDERHOUDSWERK

In de nacht van 21 op 22 april wordt ook regulier onderhoud uitgevoerd op dit deel van de trambaan. We zetten dan een machine in het spoor om de rails schoon te maken. Hinder houden we beperkt door dit werk in de avonduren uit te voeren tussen de Padualaan en Heidelberglaan. De machine rijdt in de nachtelijke uren op 22 april door naar P+R Utrecht Science Park.

HINDER

Om de toplaag van de bus- en trambaan te repareren, wordt met freesmachines asfalt uit de baan verwijderd. Dit werk kan tijdelijk voor geluidsoverlast zorgen. Ook de inzet van de machine waarmee het spoor wordt gereinigd, kan tijdelijk voor geluidsoverlast zorgen.

Bewoners in de buurt van de lijn tussen de Padualaan en Heidelberglaan zijn via Stichting Studentenhuisvesting geïnformeerd over deze werkzaamheden.