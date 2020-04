Utrechtse jongeren komen in actie voor kroegen tijdens koningsdag!

UTRECHT - oningsdag 2020 – met oranje pruik op en vlaggetje op de wangen, serveer je jezelf je 8 e Tom Pouce. Geen marktjes, geen festivals, alleen jij en je wuppies aan een lange tafel. “Sorry jongens,” zeg je. “Het is niet anders..”

Wat? Nee toch zeker! Deze koningsdag kun je gewoon vieren in je favoriete kroeg. Samen met je vrienden en andere Utrechters, je lievelingsbiertjes drinken! Van bar naar bar, in een leuke outfit, de hele dag lachen, zingen en spelletjes spelen. Hoe dan? Heel simpel: online, vanuit je woonkamer. Willie in je Woonkamer organiseert, in samenwerking met verschillende Utrechtse bierbrouwers en kroegen, de ultieme koningsdag-experience. Je kan nu online het Prins Pils Pakket bestellen: met daarin zes Utrechtse biertjes, snacks, leuke spelletjes en andere items. Op Koningsdag zelf gaan zes Utrechte kroegen open, online via Zoom, en zorgen de hele dag voor muziek, feestjes en hilarische spellen.

De deelnemende brouwerijen zijn De Leckere, Van de Streek, Oproer, Maximus, 11 Brewery en Jopenbier. Allemaal bieden ze een lekker speciaalbiertje aan. Persepolis verzorgt een lekkere snack. Het pakket is online te bestellen via www.willieinjewoonkamer.nl en vervolgens af te halen bij een ophaalpunt bij jou in de buurt. In het pakket zit ook een boekje met uitleg over de hoe & wat op koningsdag, uitleg over de te spelen spelletjes en nog veel meer! Ieder biertje in het pakket is gekoppeld aan een Utrechtse kroeg en een hilarische thuisopdracht/spel. Wanneer je deze opdracht hebt uitgevoerd kun je inzoomen bij de desbetreffende kroeg, die vervolgens via Zoom een feestje voor jou bouwt. Denk aan muziekbingo, meezingers, etc!

Willie in je Woonkamer is een non-profit project van een groep Utrechtse jongeren, in samenwerking met jongerenorganisatie STAD Utrecht. Ze hebben twee doelen: iedereen een bijzondere en onvergetelijke koningsdag bezorgen, samen met elkaar, ondanks alle restricties & lokale ondernemers steunen in deze lastige tijden. Willie in je Woonkamer slaat zo de brug tussen Utrechters en hun geliefde horeca-zaken! Alle opbrengensten komen namelijk ten goede van de deelnemende kroegen.

“Geen koningsdag zonder kroegentocht,” zegt initiatiefnemer Thomas Kroes. “Juist in zo’n tijd als nu hopen we met dit initiatief een steuntje in de rug te zijn voor de Utrechtse horeca”.