Fietsen tegen kindhuwelijk

Roberto Cancian

In juni van dit jaar wil Leonie de Mik in Malawi op de fiets stappen om in zeven dagen liefst 500 kilometer te fietsen. “Ik zet me hiermee in voor een heel mooi doel, namelijk het stoppen van kindhuwelijken en betere kansen voor de meisjes van Malawi”, geeft de 34-jarige Utrechtse aan.

UTRECHT - Via Plan International worden er in Malawi mooie projecten opgezet waarmee de strijd tegen kindhuwelijken wordt aangegaan. “Deze projecten zijn daar hard nodig. Malawi is één van de armste Afrikaanse landen. Elke twee seconden wordt ergens in de wereld een meisje gedwongen te trouwen als ze zelf nog kind is, vaak met een veel oudere man. Wereldwijd trouwen elk jaar twaalf miljoen meisjes voor ze 18 jaar zijn. Eén op de negen kindbruiden is zelfs jonger dan 15 jaar. Een kindhuwelijk is een ernstige schending van de kinderrechten met vaak levenslange consequenties voor de slachtoffers.”

Toen Leonie de Mik hoorde over het ‘Yes I do’ project wist ze meteen dat ze zich daarvoor wilde inzetten. “Naar school gaan kunnen ze wel vergeten en zonder opleiding of eigen inkomen zijn deze meisjes later totaal afhankelijk van hun man en zijn familie. Er is vaak sprake van huiselijk geweld en de jonge meisjes krijgen baby’s wanneer hun lichaam vaak nog helemaal niet klaar is voor een zwangerschap en een bevalling. Dit zorgt voor grote gezondheidsrisico’s.

Leonie de Mik: "Hoe vaak staan wij er bij stil hoe goed we het hebben, dat we als kind beschermd worden door onze ouders en onze eigen keuzes mogen maken.” Voor veel meisjes en vrouwen in Malawi niet vanzelfsprekend, voor Leonie de Mik reden om iets te doen. “In het dagelijks leven werk ik als onderwijszorgconsulent op een bovenschoolse voorziening waar jongeren komen die dreigen vast te lopen in het onderwijs. In mijn werk probeer ik zo goed mogelijk te kijken naar wat jongeren nodig hebben om zich te ontwikkelen en hen zelfvertrouwen te geven. Daarom lijkt het me mooi iets te doen voor de kinderen uit Malawi die niet zoveel kansen krijgen in het leven.” Voor haar uitdaging wil ze 4.000 euro aan sponsorgeld binnenhalen. "Dat geld gaat naar het 'Yes I do' project van Cycle for Plan Malawi 2020 en wordt besteed aan alle Plan Nederland-projecten in Malawi. Ik ga langs alle projecten zodat ik met eigen ogen zie waar de opbrengst naar toegaat.” Plan International verbetert onder meer de kwaliteit van het onderwijs, moeders leren hun jonge kinderen gezond op te voeden en kinderen worden beschermd tegen alle vormen van misbruik. De fietstocht zelf doet Leonie op de mountainbike. “Ik hoop dat ik in juni voor de meest achtergestelde meisjes in de wereld iets goeds kan doen. Zie ook: malawi.cycleforplan.nl/actie/leonie-de-mik.