Hoogvliet Lunetten doneert paassnoep aan Diakonessenhuis

UTRECHT - De Hoogvliet supermarkt in winkelcentrum Lunetten heeft al haar overgebleven paassnoepgoed gedoneerd aan het Diakonessenhuis in Utrecht.

Het lekkers is bestemd voor alle zorgmedewerkers die in het ziekenhuis werkzaam zijn. Voor hen is Pasen anders dan anders geweest dit jaar. Om zijn waardering uit te spreken en het zorgpersoneel een hart onder de riem te steken, bracht supermarktmanager Chiel Rowaan enkele dozen vol lekkernijen naar het ziekenhuis.