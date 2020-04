Utrechtse ondernemers bedanken zorgmedewerkers met chocoladekoeken

UTRECHT – Imane’s Bakery en Mesjokke hebben de handen ineen geslagen om alle medewerkers van het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht Leidsche Rijn een bedankje te schenken in de vorm van heerlijke chocolade koeken.

Door de huidige situatie zijn zowel Imane’s Bakery, patisserie en chocolaterie, en Mesjokke, bean-to-bar chocolademaker, hard getroffen. “Onze catering klussen worden afgezegd of in het gunstigste geval verzet, en ook al onze geplande workshops gaan niet meer door”, zo laat Imane Srifia van Imane’s Bakery weten. Ook Per Vonk, van Mesjokke, ziet een deel van zijn omzet wegvallen. “Veel van onze verkooppunten hebben hun deuren moeten sluiten, of moeten omgaan met maatregelen waardoor er minder klanten komen. Minder verkooppunten en minder klanten leidt ook tot minder chocolade verkoop”.

Beide ondernemers weten echter ook dat er mensen zijn dit het nog veel zwaarder hebben. “Elke dag fiets ik langs het St. Antonius Ziekenhuis op weg naar de productielocatie in Utrecht Leidsche Rijn”, zo laat Per Vonk weten. “Het lijkt er altijd rustig en vredig, maar binnen die muren liggen de bedden vol met mensen die besmet zijn geraakt met het Corona virus. Dag in dag uit wordt er daar keihard gewerkt om dit virus de kop te bieden. Al deze hardwerkende (zorg)medewerkers verdienen onze steun en een hart onder de riem.”

Aangezien de twee ondernemingen in hetzelfde pand zijn gevestigd (het bedrijfsverzamelpand van Flexizone in Utrecht Leische Rijn), lag een samenwerking voor de hand. “Wij zijn goed in het maken van luxe gebak en koekjes, Mesjokke is goed in het maken van kwalitatief hoogstaande chocolade, dus een chocoladekoek was het logische resultaat van deze samenwerking”, laat Imane Srifia weten. “Meer dan dit kunnen we – helaas – niet doen; hopelijk zorgt dit ervoor dat er weer voor even een glimlach op de gezichten komt in het St. Antonius ziekenhuis.”

