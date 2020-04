UMC Utrecht krijgt gratis e-bikes voor zorgpersoneel

Zorgsector maakt massaal gebruik van gratis e-bikes UMC Utrecht krijgt gratis fietsen van E-bike to go

UTRECHT - Zorgpersoneel, zoals verpleegkundigen, maakt deze periode volop gebruik van e-bikes voor het woon-werkverkeer. Twee weken geleden leverde e-bike to go 20 gratis e-bikes aan het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, inmiddels maken veel meer zorginstellingen waaronder het UMC Utrecht gebruik van de e-bikes. Het bedrijf verwacht in totaal 150 gratis e-bikes aan medisch en zorgpersoneel te kunnen leveren.

Ook ouderenzorginstelling Laurens in Rotterdam en het OLVG Amsterdam krijgen deze week gratis elektrische fietsen geleverd. E-bikes zijn in deze periode één van de meest veilige manieren van reizen. Het openbaar vervoer wordt door zorgpersoneel liever gemeden vanwege de kans op besmetting. Een e-bike is, naast een auto, het ideale en meest veilige vervoersmiddel om van en naar het werk te reizen maar ook om bijvoorbeeld bezoeken af te leggen.

Leger des Heils bezoekt met e-bike eenzame mensen in de stad

Het Leger des Heils gebruikt de e-bikes voor het bezoeken van eenzame en kwetsbare mensen in de stad. De inloophuizen zijn momenteel namelijk gesloten, maar de zorg voor deze mensen gaat gewoon door en daarom zoeken buurtwerkers hen nu actief op. Er worden met de gratis e-bikes boodschappen gedaan of maaltijden gebracht. Zeker in de stad zijn e-bikes daar het ideale vervoersmiddel voor. Margo Merts, Regio-officier van het Leger des Heils Amsterdam: “De e-bikes ontzorgen ons enorm, ze geven ons de kans om kwetsbare mensen te bereiken. Dit zijn vaak zorgmijders, een doelgroep die we in beeld willen houden omdat niemand hen ziet. Op de fiets zijn we sneller en kunnen we voorkomen dat zij verwaarlozen of erger. De donatie is van heel grote waarde voor ons, juist nu.”

Er is veel interesse vanuit zorginstellingen voor de gratis fietsen. Jelle Visser, oprichter van e-bike to go: “We zijn heel blij dat we op deze manier kunnen bijdragen aan een veilige manier van transport voor deze mensen die enorm belangrijk werk doen voor onze samenleving. We willen graag helpen, en we doen er alles aan om aan de vraag tegemoet te komen.”

E-bike to go is in 2015 opgericht en is de grootste aanbieder van e-bike abonnementen van Nederland. Het bedrijf is opgericht met de missie om duurzaam vervoer toegankelijk te maken voor iedereen. E-bike to go biedt zelf ontwikkelde e-bikes aan, die verkrijgbaar zijn via de website of met een eigen winkel in Amsterdam.