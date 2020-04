Vrijwilligersorganisatie Handjehelpen verrast meer dan 700 hulpvragers

UTRECHT - Vrijwilligersorganisatie Handjehelpen bezorgt in deze dagen voor Pasen honderden orchideeën bij haar hulpvragers in Utrecht en omstreken. Nu zij de bezoekjes van hun maatjes moeten missen, steekt Handjehelpen hen een hart onder de riem met een orchidee voor de deur!

“Natuurlijk doen we ons uiterste best om er juist nu voor onze hulpvragers te zijn. Het is fantastisch om te zien hoe onze vrijwilligers zich inzetten om hun hulpvragers door de corona-periode heen te helpen,” aldus een trotse Irene Domburg, directeur van Handjehelpen. “Voorbeelden te over: van dagelijks bellen tot online challenges verzinnen voor jonge kinderen, van samen Yahtzeeën via de telefoon tot het doen van boodschappen en daar dan een lieve verrassing tussen verstoppen. Het is echt hartverwarmend hoe onze vrijwilligers naar hun hulpvragers om kijken.”

Het genereuze aanbod van orchideeën-kweker Stolk Orchids uit Waddinxveen kon niet op een beter moment komen. Corstiaan Stolk bezorgde afgelopen week gratis een vrachtwagen vol orchideeën, die Handjehelpen aan haar hulpvragers mag aanbieden. De komende dagen worden de bloemen bezorgd in een gedeelte van het werkgebied van Handjehelpen: in Utrecht stad, Zeist, Bunnik, Stichtse Vecht, Weesp, Ronde Venen en Woerden. Meer dan 700 hulpvragers worden blij gemaakt met een onverwacht cadeautje op hun stoep. “Op het kaartje dat we bij de orchideeën hebben gestoken, roepen we onze hulpvragers op om ons vooral te bellen als ze hulp nodig hebben. In deze bijzondere tijden kan de hulpvraag elke dag anders zijn; hoe mooi zou het zijn als we met dit kaartje eventuele schroom om hulp in te roepen, kunnen wegnemen,” zegt een enthousiaste Irene Domburg.

De laatste weken stroomden de aanmeldingen van ‘corona’ vrijwilligers bij Handjehelpen binnen. De teller staat nu op 850 en er komen nog dagelijks aanmeldingen binnen. Deze enthousiaste vrijwilligers zet Handjehelpen coronaproof in. Bijvoorbeeld als belmaatje, om de hond uit te laten, om medicijnen te halen, om kinderen te helpen bij het maken van hun online huiswerk, voor het rondbrengen van maaltijden of het online vermaken van kinderen. Tientallen van de ‘corona’ vrijwilligers zijn dezer dagen op pad om de orchideeën op de juiste bestemming te brengen.